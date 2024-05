Dr. Stréda Zoltán először motivációiról, választókörzetéhez való kötődéséről beszélt lapunknak.

Dr. Stréda Zoltán többgenerációs orvoscsaládból származó pécsi belgyógyász-kardiológus, négy gyermekes családapa

– Minek köszönhetően indul képviselőjelöltként?

– Pécsen születtem, többgenerációs orvoscsaládban. Magam is e pályát választottam, immár közel 15 éve. Belgyógyász-kardiológusként dolgozom, így mondhati a véremben van az emberek segítésére való törekvés és a közszolgálatban való részvétel. Édesanyám, dr. Nagy Andrea itt, a körzet városrészeiben, Szellemvárosban, Postavölgyben és Nagyáprádon háziorvos, így általa is kötődöm a területhez. Továbbá számos, a körzetben élő beteggel találkoztam orvosi praxisom során. Az elmúlt évek során azt láttam, hogy sajnos Pécs nem abban az irányba megy el, amit szeretnénk.

Az emberek elégedetlenek, de hiába jelzik a problémáikat, mintha nem kerülnének meghallgatásra. Gondolok itt például a kertvárosi rendelőintézet kiüresítésére, a járdák, utak állapotára, a nem megfelelő tömegközlekedésre. Ez mind a családosoknak, mind az időseknek komoly problémát jelent. Úgy gondolom, ezeken a dolgokon változtatni kell, és szeretnék ebben segíteni az itt élőknek.

– Képviselőként milyen ügyekre kívánja a legfőbb hangsúlyt helyezni?

– A kertvárosi, a nagyárpádi és a postavölgyi részeken tapasztalható a járdák, utak megoldatlan, problémás helyzete. Vannak területek, ahol egyáltalán nincs járda, az időseknek, a babakocsit toló családoknak az úttesten kell közlekedni, ami igencsak balesetveszélyes.

Azt is tudni kell, hogy sajnos a traumatológiai ellátásra bekerülő idősek nagy része pont ezek miatt a rossz állapotú járdák, közutak miatt sérül meg. Ez mindenképpen változtatást igényel.

Nagyárpádra és Postavölgybe egyre több fiatal költözik, nekik is családbarátabbá szeretnénk tenni a területet, hogy még vonzóbb legyen ifjú párok, családok számára. Nagyárpád esetében több játszótérre lenne szükség. Nyílna is erre lehetőség a még kihasználatlan zöldterületen. Kertvárosban, bár vannak szép játszóterek, nem igazán tartják karban őket. Egyes helyeken pedig sajnos az állattartók figyelmetlensége, gondatlansága miatt a homokozók szennyezettek, ami nem éppen hívogató állapot a családok számára. Ez nem elfogadható, erre is fontosnak tartom felhívni a figyelmet.

Kertvárosban visszatérő problémát jelentenek a varjak is, akik előszeretettel környékezik meg a játszótereket. Sok édesanya panaszkodott rá, hogy a madárürülék belepi a játszótereket, hintákat, játékokat. Ez közegészségügyi szempontból is rendkívül veszélyes, pláne kisgyerekek számára.

További problémát jelent a körzetben a nagyárpádi csomópont felújításának elhúzódása, az alig száz méteres szakaszt javítása már egy éve zajlik, de sajnos még mindig nem került pont a végére. A kereszteződésnél lakók panaszolták, hogy gyakorlatilag két hónapja nem láttak itt embert dolgozni. Ha jól tudom, a kivitelezést végző cég még kapott néhány hónap haladékot is. A helyzet senkinek nem jó, a környéken élőkön túl a közlekedést is zavarja, forgalmi dugókat okozva. Célszerű lenne minél hamarabb megoldást találni erre a problémára is.

– Azt mondja, elégedetlenséget tapasztal a lakosság részéről a körzetben. Mit gondol, milyen jellegű képviselői attitűd lenne célravezető a területen?

– Azt gondolom, nagy segítséget jelent a konzultáció, amit a polgármesterjelöltünk, Csizmandia Péter indított, s amelyben a pécsiek kifejthették véleményüket a legsarkalatosabb kérdésekben. Ez már egy nagyon fontos lépés, hogy kapcsolatba kerültünk az emberekkel, s hogy a lakók azt érezhetik, nincsenek elfelejtve, figyelünk rájuk és fontosnak tartjuk az aggályaikat, gondolataikat. Az elmúlt hetekben a standokon történő kitelepülések során nagyon sokan mondták el, úgy érzik, nem figyelnek rájuk eléggé, nem tudnak kihez fordulni. Úgy vettük észre, hogy ez az, ami nagyon hiányzik az embereknek, s ami elmaradt az elmúlt években. A konzultáció egy fontos első lépést jelentett ennek orvoslásában.

Szembetűnő lehet, hogy az idei választáson a jobboldal színeiben számos olyan jelölt indul, akik civilként, az emberek, a választók között élve és dolgozva testközelből tapasztalják meg a mindennapi problémákat, kihívásokat. Fontosnak tartom, hogy e tapasztalatok talaján állva közösen munkálkodjunk a pécsiek helyzetének jobbá tételéért.

– A helyi közösségi összetartozás erősítésére tervez további intézkedéseket?

– Sokan tették szóvá, hogy nem sok lehetőség nyílik közösségi eseményekre. Most május 1-jén több év kihagyás után újra megrendezésre került a kertvárosi majális, de ezen kívül kevés esemény kínálkozik a lakosság számára, ahol egy kicsit beszélgethetnének, együtt lehetnének. Régebben a nagyárpádi focipályán zajlott sportmajális, ami a tágabb környezetből is sok fiatalt vonzott. De a rendezvényen az idősek is szép számban vettek részt, összegyűltek, beszélgettek. Ezek olyan dolgok, amelyek az elmúlt években elmaradtak.

– Az orvosi hivatás mennyiben fogja meghatározni képviselői tevékenységét?

– Orvosként nagyon fontosnak tartom a pécsi emberek egészségét. Szeretnénk a későbbiekben többször is felhívni az emberek figyelmét a megelőzés fontosságára, a különböző szűrőprogramokra, amelyeket reményeink szerint egyre gyakrabban szeretnénk Pécsre hozni, akár szűrőkamion formában, mint amit az utóbbi hetekben megvalósítottunk. A gyógyítás ugyanis a megelőzéssel kezdődik. Magyarország sajnos az élen jár mind a szív- és érrendszeri megbetegedések, mind a daganatos betegségek kialakulásában, és az ezekből adódó halálozási rátákban is. Ezért kiemelt jelentőségűnek tartjuk, hogy a betegekkel ezt illetően is megfelelőképp kommunikáljunk, felvilágosítsuk őket a szűrések fontosságáról.

Reményeink szerint a kertvárosi rendelőintézet is újra megnyitásra kerülhet. Fontos ugyanis, hogy az ott lakóknak helyben nyíljon lehetőség szakrendeléseken történő ellátásra, ez az idősek számára különösen lényeges kérdés.

Dr. Stréda Zoltán tapasztalt szakember a betegellátásban

Dr. Stréda Zoltán 1985-ben született Pécsett, nős négy leánygyermek édesapja. 2011-ben végzett a PTE Általános Orvostudományi Karán. 2011-2012 között a Tolnai Megyei Kórház Kardiológia Osztálya, majd 2012-2021-ig a PTE II.sz. Belgyógyászati Klinika, Nephrológia és Diabetológia Centrum alkalmazásában állt. A klinikán a belgyógyászati betegellátás keretein belül a cukorbetegségben, krónikus vesebetegségben szenvedő betegek gyógyításában vett részt, továbbá kiemelten foglalkozott a magasvérnyomás-betegség, zsír-anyagcsere rendellenességben, illetve a szív- és érrendszeri megbetegedésekben szenvedő betegek gondozásával. Jelenleg a Harkányi Termál Rehabilitációs Centrum Kardiológia Rehabilitációs Osztályán dolgozik. 2016-ban belgyógyász, majd 2023-ban kardiológiai szakvizsgát szerzett.