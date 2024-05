– Hogyan lehetne a várost kirángatni abból a 16 milliárdos adósságállományból, amit Péterffyék hoztak össze pár év alatt?

– Ha több cég érkezik, akkor nőnek a város bevételei. Meg kell találni a kormányzattal a közös hangot, ami most nincs meg. Fenntartható fejlesztésekre van szükség. Okosan kell tervezni, pályázni és megvalósítani, mert például az EKF-fel is az volt a baj, hogy olyan fejlesztések születtek, amik nem fenntarthatók. Normális az, hogy a kormánynak évi másfél milliárd forintot kell adnia a Zsolnay Kulturális Negyednek, hogy az működni tudjon? Ezeket az elhibázott lépéseket rendbe kell rakni. Van több ilyen is, például az Expo Center.

– Mi a legfontosabb célkitűzése?

– Az egyik legfontosabb, hogy úgy tegyük élhetőbbé városunkat, hogy közben fejlődjünk is. Szeretném elérni, hogy sereghajtóból legalább a középmezőnybe jussunk az elkövetkező időszakban. De ennek az árát ne a pécsiek fizessék meg. Tehát például az ingatlanadó csökkentését nemcsak fenntartani, hanem gyorsítani is kell.

– Fontolgatja, hogy a Tisza Párttal felveszi a kapcsolatot?

– Való igaz az, hogy azon választóknak is tudok alternatíva lenni, akik a Tisza Párttal értenek egyet. Mert én vagyok az, aki a videóimban többször elmondtam, hogy több olyan dolog is van, amiben egyetértek velük. Például, hogy nem jó az, hogy 15 ember kezében van a gazdaság, vagy éppen az egészségügy és az oktatás kérdésében. Mindegyik más párt támadja őket ahol tudja – én nem. De abban is egyetértek velük, hogy az lenne a jó, ha nem dominálna a pártpolitika az önkormányzatokban. Ehhez viszont civil polgármesterre van szükség – én nem politikusnak, hanem városépítőnek jelentkezem. Nem voltam és nem szeretnék pártnak tagja lenni. Tehát én várom a Tisza Párt támogatókat, de mindenki mást is hívok egy zászló alá, mert Pécsnek most erre van szüksége!