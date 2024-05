Lehetne most a játékosokat, edzőket kárhoztatni, de arra majd ráérünk, ha kiderülnek a végeredmények, május 26-án, 19 óra körül. Addig érdemes reménykedni, meg biztatni a fiúkat.

Ami tény: a PMFC, illetve jogelődjei, a PMSC, illetve a Pécsi Dózsa, 1950-től, a hazai második osztálytól „önerőből" még soha nem távozott. Hívták a csoportot NB I-nek (nem tévedés, akkor volt a Profi Nemzeti Bajnokság az élvonal neve), NB I/B-nek, meg NB II-nek is nevezték, ráadásul egy, meg több csoportban is bonyolították a küzdelmeket, de a Pécs mindig megkapaszkodott valahogyan. A kizárást most hagyjuk, hiszen akkor a megyei I. osztályig szállt alá a lift, vagyis a sikeres múlthoz képest a pokol tornácáig.