– Fontos, hogy eljussanak a hölgyek a szűrővizsgálatokra, ebben szívesen segítettem nekik. Azért is, hogy lássák, a polgármesternek is fontos a helyi lakosok egészségének védelme. S legyen mindenkinek fontos a saját egészsége! A szűrés, a megelőzés az egyetlen jó terápia az olyan alattomos, agresszív betegségekkel szemben mint a rák. Illetve aznap volt a születésnapom, szerettem volna valami jót tenni

– fogalmazott Nagy Attila polgármester.

A szűrővizsgálat helyszínén a sellyeiek

Fotó: Nagy Attila

Szűrővizsgálat az Ormánság Egészségközpontban

Sellyén ingyenes tüdőszűrés is indul, melyet a Pécsi Diagnosztikai Központ munkatársai végeznek az Ormánság Egészségközpont szervezésében egy nyertes pályázat keretében. A korszerű vizsgálat képes a tüdőrák korai stádiumban történő felismerésére, ezáltal a halálozási arány is csökkenthető. Azok jelentkezését várják, akik 50 évesek elmúltak, de még nem töltötték be a 75. életévüket és életük során legalább 20 éven keresztül napi 20 szál, vagy annál több cigarettát szívtak. További információk telefonon vagy az [email protected] e-mail címen kérhetőek.