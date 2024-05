A napokban mutatta be 30 pontból álló polgármesteri programját Csizmadia Péter, a Fidesz, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) és az Összefogás Pécsért Egyesület (ÖPE) pécsi polgármesterjelöltje. Vállalása a vármegyeszékhely újraiparosításával, takarékos városüzemeltetéssel, a fiatalok, az idősek és a családok, a kulturális és a tudományos élet megbecsülésével kapcsolatban tartalmaz konkrét intézkedéseket, terveket. A Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára által Pécsen támogatott, jelenleg is regnáló polgármester, Péterffy Attila mindeddig semmilyen, aktuális programot nem mutatott be, a 2019-es vállalásait is inkább eldugták, hiszen rengeteg ígéretét nem tartotta be a baloldali városvezető. Többek között ezen vállalások be nem tartása miatt léptek ki a Tiszta Kezek Frakció tagjai a városvezetői koalícióból, és a mostani választáson már a Tiszta Kezek Egyesület égisze alatt indulnak. Bognár Szilvia, az egyesület polgármesterjelöltje a közösségi oldalán jelentette, hogy elkészült a szervezetük programterve.

Bognár Szilvia, a Tiszta Kezek Egyesület polgármesterjelöltje is bemutatta programját - Fotó: Löffler Péter

A Tiszta Kezek ezeket valósítaná meg

Az egyesület a program kapcsán leszögezi, hogy egyetlen párthoz sem kötődnek jelöltjeik, "munkájuk alapja a szakmaiság, az átláthatóság és a tárgyszerűség." Céljaik között szerepel a lakáshelyzet javítása, amelyet évente száz bérlakás építésével oldanának meg. A lakásrendszert átláthatóvá tennék, növelnék a támogatott lakhatás arányát. A szociális területen a bántalmazó közegben élő gyermekek számára méltó körülményeket biztosítanának.

– Az egészségmegőrzés érdekében a szabadtéri helyszínek azonnali fejlesztésébe kezdünk. Ez a játszóterek számának bővítését és a felnőttek fizikumát frissen tartó helyek kialakítását jelenti. Többszörösére növeljük az úszófelületet – fogalmaznak Bognár Szilviáék. A közösségi közlekedésben a menetrend betartását és a tiszta buszokat ígérnek a megválasztásuk esetében. Hozzáteszik: "olyan várost kovácsolunk, ahol a vállalkozások is otthonra lelnek, így az iparűzési adó összege – az egyre szaporodó vállalkozások befizetései miatt – az infláció mértékét meghaladó arányban növelhető".

Ezek mellett

a városon kívüli szövetségek erősítésével kereskedelmi megállapodásokat kötnek,

a pécsi a múzeumturizmus fellendítését,

pártsemleges városi sajtó megteremtését,

a könnyűzene támogatását is vállalják,

valamint a köztisztaságon is javítanának,

és pécsi cserépfesztivált is újraindítanák.

A terveik között kisközösségi kulturális helyiségek megnyitása is szerepel.

A Tiszta Kezek Egyesület jelöltjeit a városvezetők többször is támadták. Bognár Szilviával szemben személyeskedő kirohanásokat intéztek a Pécsi Sport NZrt. vezérének, Máté Jánosnak a lejáratásokban jeleskedő lapján keresztül. Ugyanettől, az MSZP pártalapítványa által is finanszírozott laptól érkezett az a Barabás Béla a városházára, aki "sajtókapcsolati" tanácsadóként elképesztő – sértődött és gyerekes – ámokfutást hajtott végre az elmúlt években azokkal szemben, akik kritikával illeték Gyurcsány Ferenc pécsi jelöltjét, Péterffy Attilát.