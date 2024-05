A jogszabályok szerint a jelölőszervezeteknek, független képviselőjelölteknek, polgármesterjelölteknek az átvett ajánlóívekkel el kell számolniuk. Azokat nem tehetik el, vagy sokszorosíthatják, elvesztésük esetén pedig bírságot kell fizetniük.

Az íveket május elejéig kellett visszajuttatni, de a Demokratikus Koalíció és az MSZP főtámogatásával a hatalmat 2019-ben megszerző koalíció nem tudott azokkal elszámolni. Péterffy Attila és társasága – amelyet Bodnár Imre baloldali ügyvéd vezet – nem adott vissza öt polgármesterjelöltek és két képviselőjelöltek ajánlásáról szóló ívet. A bírság ugyan nem jelentős, mindössze hétezer forint, azonban az elhagyott ívek jelzik a városvezetés által megbízottak trehányságát, holott komoly pénzügyi és infrastrukturális háttérrel rendelkeznek. Hacsak nem arról volt szó, hogy inkább jobbnak látták inkább eltüntetni az íveket, mintsem leadni azokat, nehogy valami olyasmi derüljön ki – nem valós aláírások, személyek –, amelyek miatt megüthették volna a bokájukat.

A Fidesz-KDNP-ÖPE egyébként hiánytalanul leadta az íveket, és a nagyobb pártokhoz képest jóval kisebb infrastruktúrával bíró Mindenki Pécsért Egyesület, valamint a Tiszta Kezek Egyesület is így tett. A Mi hazánk esetében is volt hiányosság; az MKKP szintén a kisebbek közé tartozik, de a kutyapárt lazaságával jártak el, náluk is voltak problémák az ívekkel, ahogy Lajos Milán független polgármester-jelölt is hibázott.

Az ügy egyébként a legutóbbi ÉK-estén is szóba került, ahol Bognár Szilvia és a Mindenki Pécsért Egyesület részéről Talabér Ádám teljesen világosan, felkészülten tudott az ügyről nyilatkozni, ahogyan a kutyapártos Hankó Viktória is. Velük szemben Péterffy Attila polgármester arra a kérdésre, hogy megbírságolták-e őket, meglehetősen zavartan és hadarva azt felelte, hogy "fogalmam sincs, nincs jelentősége".

Egymásnak udvaroltak

Beszámoltunk arról, hogy Péterffy és Bodnár közös ténykedései miatt a Területi Választási Bizottsághoz fordultak, hogy megakadályozzák a Gyurcsány Ferenccel szövetséges városvezetői koalíció újrázását egy álcivil szervezet mögé bújva. A panaszt az a Körömi Attila nyújtotta be, aki korábban maga is segítette 2019-ben Péterffy Attilát, még programjának írásában is szerepet vállalt. A volt momentumos azért fordult a Területi Választási Bizottsághoz, mert szerinte törvénytelenségek, gyanús pénzmozgások lehetnek annak háttérében, hogy a most regnáló városvezető frakció tagjai nem a korábbi névadó egyesületük (Pécs Jövője) alatt, hanem teljesen frissen létrehozott szervezet (Pécs Jövőjéért) keretei között indul a júniusi választáson.

Körömi beadványában azt is közölte, hogy az új szervezet céljai között önmagában is törvénysértő passzus is van, ezért már az egyesület bírósági bejegyzését sem kellett volna jóváhagyni.

A Területi Választási Bizottság azonban elutasította jogorvoslati kérelmét, érdemben nem is vizsgálta az ügyet, mert szerintük Körömi nem érintett, őt nem éri közvetlen jogsérelem. Aztán aznap a szervezet elnöke az egyik kulcsfontosságú baloldali jelölt, Takács Lilla közeli hozzátartozójának, az önkormányzattal kapcsolatban lévő Sánta József vállalkozónak kedveskedve nyilvánosan üzent a közösségi oldalon, hogy „nagyon jó kép és hiteles" az illető új profilképe. Amire érkezett is a válasz, hogy „köszönöm professzor úr" és a párbeszéd az elnök részéről azzal zárult, hogy „barátsággal".