A beruházás az „Akadályok nélkül a Kerek Világ Alapítványnál” címmel, az EFOP pályázat keretén belül valósult meg, s így egy új, önálló épületet vehettek birtokba az alapítvány által segített felnőttek Pécsett, a Berek utca 9. szám alatt.

– Egy évvel ezelőtt ezen a helyen még egy romos, régóta üresen álló bölcsődeépület állt. A Kerekvilág Alapítvány, amely immár 34 éve működik, felismerte, hogy egy felnövekvő generáció lakhatási lehetőségeket keres, ezért úgy döntöttünk, hogy pályázatot nyújtunk be az épület átalakítására és felújítására – mondta el Kővári János, az alapítvány vezetője.

Új otthont kaptak a Kerek Világ fiataljai

A Kerek Világ Alapítvány fiataljai új életet kezdhetnek a megújult helyszínen

Az átalakítás révén 12 fogyatékkal élő ember számára alakítottak ki lakásokat, ahol a fogyatékkal élők lakók a szükséges segítséget megkapják, például kerekesszékes közlekedéshez vagy öltözködéshez, de minden más tevékenységet önállóan végezhetnek, így önállóan szervezhetik az életüket.

– A teljesen akadálymentes épület egy olyan környezetben található, ahol teljesen integrálódhatnak a társadalomba, hiszen lakóépületek között helyezkedik el – tette hozzá Kővári János.

Az épület környezete is ideális, mivel a közelben található Berek sétány és minden szükséges szolgáltatás, mint például a piac, bank, fodrászat és kozmetika, akadálymentesen elérhető.

Az átadón részt vett Fülöp Attila, a Belügyminisztérium államtitkára, Csizi Péter helyettes államtitkár, valamint dr. Őri László vármegyei elnök is. Őri László kiemelte, a fejlesztés által a város egy korábbi szégyenfoltja újult meg és kap fontos szerepet. Fülöp Attila szintén üdvözölte a modern, a társadalmi integrációt segítő lakhatási megoldást.

Az államtitkár ezt követően Siklóson lakossági fórumon is részt vett Riegl Gábor polgármester és Nagy Csaba országgyűlési képviselő társaságában.

Az átadót versmondók színesítették, az új épületet Kövesi Ferenc plébános áldotta meg.