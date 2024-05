Kiváló minőségű kamerafelvétel alapján könnyedén beazonosíthatóak lehetnek azok, akik hétvégén a nemzeti oldal plakátjai sorra tépték le Málomban. Matheovits László, a Fidesz-KDNP-ÖPE képviselőjelöltjének és a polgári oldal pécsi polgármesterjelöltjének, Csizmadia Péter frakcióvezetőjének a plakátjait rongálták meg, miközben érintetlenül hagyták a jelenlegi baloldali rezsim tagjainak a hirdetéseit. Berényi Zoltán, Hird-Vasas-Somogy jobboldali képviselője és képviselőjelöltje is hasonló akcióról számolt be.

Bűnügy a láthatáron: kihallgathatják a Biokom felsővezetését

Fotó: Laufer László

Barkóczi Csaba fideszes képviselő a közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy az elkövetők nem egyszerű vandálok voltak, akik megrongálnak egy-egy plakátot, hanem előre eltervezetten, pontosan feltérképezve a kihelyezett habkartonok fekvését, megfelelő eszközparkkal és felszereltséggel dolgozva haladtak végig a területen.

A gyanú szerint ugyanis bűnszervezetként, összedolgozva követték el a tettüket, a rendőrség pedig hivatalból eljárást indított az újabb bűnügy felderítése érdekében.

Barkóczi hozzátette: a körülményeket mérlegelve kezdeményezni fogják a Biokom három vezetőjének – az ügyvezetőnek, a cég stratégiai igazgatójának és a közfoglalkoztatásért felelős vezetőnek – tanúként történő meghallgatását az ügyben, bízva abban, hogy információikkal hozzájárulhatnak a nyomozás további sikeres előrehaladásához.

Érdekes adalék, hogy éppen a napokban járkált fel-alá Ispitaalján Auth István DK-s képviselőjelölt a biokomos közfoglalkoztatási vezetővel. Ez az a körzet, ahol Barkóczi Csaba indul el a nemzeti oldal színeiben, s így itt találhatóak meg a plakátjai is. A nemzeti oldal politikusa ezzel kapcsolatban azt közölte, hogy a két személy alaposan szemügyre vette a villanyoszlopokat és közlekedési jelzőtáblákat, és Barkóczi plakátjainak az elhelyezkedését is precízen megfigyelték. Éppen ezért külön felhívta a figyelmet arra, hogy "kellemetlen" lenne, ha ezek után valami történne a hirdetményeivel, a hétvégén végül esetében erre nem is került sor. Auth később megpróbált az ügyben magyarázkodni, mintha napvitorlák helyét keresték volna.