Nem kellett rendőrökkel kerestetni Biró Károly vádlottat, a kozármislenyi polgármester ezúttal ugyanis megjelent büntetőügyének előkészítő ülésén. Mint ismert, legutóbb azzal mentette ki magát és nem jelent meg a bíróságon, hogy kórházi kezelésen van, csakhogy a helyiek a tárgyalás előtti napon lefényképezték az egyik nevezetes kozármislenyi vendéglátóhely teraszán, amint integet és másokkal kedélyesen beszélget.

Biró Károly vádlott nem engedte, hogy tárgyaláson lefotózzák, hiába közszereplő és polgármesterként elkövetett üzelmei miatt áll a bíróság előtt - Fotó: Löffler Péter

A vádlott polgármester ügyei

A kozármislenyi polgármesternek kedden azért kellett a vádlottak padjára leülnie, mert az ügyészség hűtlen kezeléssel és hamis magánokirat gyártásával foglalatoskodott hivatalával vissza élve a vádirat szerint. Az ügyészség részletesen ismertette is a vádiratot, amelyben kifejtették, hogy milyen úton módon jutott hozzá egy életbiztosítási összeghez, amit az önkormányzat fizetett számára, illetve azt is közölte a hatóság, hogy két életbiztosítás közül az egyikről nem is tudott a képviselő-testület. Sőt, ahhoz hogy a cselekményt „legalizálja" utólag rendkívüli képviselő-testületi ülést hívott össze, ahol jutalmat állapítottak meg a részére, éppen akkora összegben, mint ami az életbiztosítás volt.

Mindezeken kívül 2015-2019 között Biró az önkormányzat bankszámlájához tartozó bankkártyával is rendelkezett, de miután vizsgálat indult, szintén utólag, 2020 elején írt alá polgármesteri utasítást a bankkártyák használatával kapcsolatban, melyben a vádlott hivatali hatáskörével visszaélve, utólag, hamisan foglalt közokiratba lényeges tényeket.

Az ügyész börtönt kért rá

Biró Károlyra az ügyész 15 hónapnyi börtönbüntetést kért három évre felfüggesztve, ám Biró Károly ártatlannak vallotta magát. (Érdekesség, hogy az „ártatlansága" ellenére nem engedte meg a sajtónak, hogy kép- és hangfelvétel készüljön róla, holott közszereplőként elkövetett cselekmények miatt áll a bíróság előtt.)

Mivel az előkészítő ülésen a jogszabályok szerint akkor lehet csak döntést hozni, hogyha a vádlott beismeri a bűnösségét – ezt az eljáró bíró, Hajdu István világosan elmagyarázta a vádlottnak is –, ezért tárgyalást tűztek ki szeptember 26-27-re, amelyen tucatnyi tanút hallgatnak meg az ügyben.

Egészen sajátos értelmezés

A baloldalnak kedves, korábban a Gyurcsány Ferenccel szövetkezett pécsi önkormányzat propagandájával is szerződő városvezető mindezt sajátosan értelmezte a közösségi médiában. Mondandója arra utalt, mintha az ügyészség által képviselt vád csak „lejáratás lenne" és a bíróság bármilyen döntést hozott volna kedden. Holott ellenkezőleg: a vádlottal szemben az ügyészség továbbra is fenntartja a vádat a súlyos bűncselekmények elkövetésének alapos gyanúja miatt, éppen ezért kerül sor tárgyalásra.