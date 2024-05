A bemutatkozó, közösségi oldalon megtalálható bejegyzés szerint Barkóczi Csaba közgazdász és politikai szakértő, 2019 óta pedig a pécsiek bizalmából képviselőként is szolgálja a várost. Közel két évtizede él Pécs Ispitaalja városrészében, immár feleségével és három gyermekével. Ezért a városrészért dolgozott eddig is, és ezután is számíthatnak rá a környéken élők.