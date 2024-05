Az elmúlt négy esztendőben a pécsi baloldali önkormányzat szinte semmit nem tett annak érdekében, hogy a 2019-es választási ígéreteiket betartsa, a választáshoz közeledve azonban elfogta őket a pánik, hiszen számukra – a folyamatban lévő hat büntetőügy miatt – akár egzisztenciális kérdés is lehet az, hogy minél tovább megőrizzék a hatalmukat, ezért még zebra építést is bedobják az utolsó pillanatokban. Arról nem is szólva, hogy a Gyurcsány Ferenc pécsi jelöltje, Péterffy Attila vezette önkormányzat már a ciklus elején úgy döntött, hogy a városi cégek felügyelőbizottságából is kiszorítja a helyi jobb- és baloldali ellenzéket, aminek következtében kisebb rálátásuk lett arra a kritikusoknak, hogy milyen üzelmek mehetnek végbe a különböző társaságoknál.

Zebra-ügy: valami nagyon megcsúszott Pécsen

Titkolják ezt is

A titkolózás csúcsát és abszurditását jelzi, hogy a városi cégek gazdálkodásának az átláthatóságát is célzó, közel 100 millióba kerülő, egy szűk baloldali ügyvédkör által „végzett" állítólagos átvilágítások teljesítési igazolásait, dokumentumait sem mutatták be Péterffyék. Ilyen előzmények után a pécsiek számára már talán jobban érzékelhető, hogy a baranyai megyeszékhelyen miért kerül egyetlen zebra létesítése átlagosan 30 millió forintba, miközben a Mohácson ugyanez 3,5 millió forintot tesz ki.

Az egyik legpikánsabb helyszín Pécsen a Kürt utcai létesítés, ahol egy 10 méteres gyalogátkelőhelyre füstölnek el 40,7 milliót. Péterffy Attila és csapata ezt olyasmikkel próbálta megmagyarázni, hogy egy üvegkerítést kell készíteni, megfelelő szélességű járdát kell kialakítani, egy lámpatestet felállítani, süllyesztett szegély is kell, valamint a gyengénlátók számára megfelelő kövezet kell, illetve közműveket áthelyezni az érintett szakaszon.

A 40 milliós összeg azért is tűnik erősnek, mert az érintett zebrát amúgy egy T-alakban végződő, STOP-táblával is ellátott kereszteződéshez telepítik, ahol amúgy is 30 km/órás sebességkorlátozás van.

Ehhez képest a fővárosban is negyvenmillióba kerül az Astoriánál egy 6 sávos, rendkívül forgalmas úton az átkelő építése, ahol járdaszigetet és jelzőlámpákat is kell telepíteni. Arról nem is szólva, hogy a közlekedési szakember szerint még Budapesten is ennek feléből meg lehetne oldani az építkezést.

Bőven sokba kerül a zebra

A pesti eset kapcsán a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület elnöke, Dorner Lajos úgy nyilatkozott, hogy „40 millió forintos bekerülési költséggel számolnak, ami közel a duplája lehet egy jól szervezett, gyors és hatékony kivitelezésnek".

Olvasónk szerint nevetségesek

Olvasónk szerint egyébként az már önmagában is nevetséges, hogy Pécsen a baloldaliak regnálásnak ötödik évében, a választások előtti utolsó pillanatokban jut eszében az önkormányzatnak az, hogy zebrákat telepítsen. Ahogy a Postabontásban is megjelent:

Bálicsi úton és az Angster úton is furcsa, tákolmányszerű táblák jelentek meg a napokban az út szélén, amelyek arról adnak hír, hogy itt hamarosan zebra épül.

Érdekes, az elmúlt években ez valahogy nem jutott a városvezetés eszébe, hogy erre a részre gyalogátkelőhely kellene. Pedig a Postabontásban is többen jelezték már, hogy indokolt lenne egy zebra felfestése.

Pécsen elvileg közel egymilliárdért akarnak gyalogátkelőket létesíteni, darabjukat átlagban nagyjából 30 millió forintos összegért. Nem zárható ki, az ügyben akár hatósági vizsgálatok is indulhatnak.