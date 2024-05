Budapesten, a baloldali vezetésű fővárosban a rendkívül forgalmas Astoriánál ugyanúgy 40 millióból építenek meg a 6 sávos úton átvezető jelzőlámpás, járdaszigetes gyalogátkelőhelyet, mint a pécsi önkormányzat egy kétsávos utcácskában egy mini zebra létrehozását, amit csupán megvilágítanak. Persze a pécsi Kürt utca északi részére valamilyen oknál fogva üvegkerítést is álmodtak a tervezők, ami alaposan megdobhatja a költségeket. Nyilván Budapesten is ki kell építeni a lámpákhoz a vezetékeket, a közművekkel, hatósági engedélyekkel is bajlódni kell, ám még ott is sokallják a 40 milliót a szakemberek, mondván a pécsinél nagyobb munka ott is 20 millióból kijönne. Pécsen viszont már a helyszín megválasztása is kérdéseket vet fel, hiszen tapasztalatok azt mutatják, hogy nem éppen a Kürt utca északi végén – ahol amúgy is megállnak az autósok az utca végén – lenne szükség rá, hanem inkább a buszforduló körül lenne indokoltabb biztonságos átkelők építése.

Zebra: így lett nyertes az egyetlen érvényes ajánlat

Mindenesetre a Gyurcsány Ferenccel szövetkezett Péterffy Attila pécsi polgármester fizetett hirdetésben kezdte el magyarázni a szóban forgó építkezést a napokban, csakhogy más furcsaságra is rátaláltunk. A Közbeszerzési Hatóság oldalán ugyanis rábukkantunk arra a dokumentumra, amely alapján meglehetősen érdekesnek tűnik az, hogy milyen "versenyben" hirdettek győztest az egymilliárdos gyalogátkelős közbeszerzésen, amelyre mindössze két jelentkező volt, az egyik pedig már eleve hiányos pályázatot adott be.

Több sebből vérzett az ajánlat

Az önkormányzat tavaly, éppen a karácsonyi időszak előtt, november második felében pályáztatta meg a tendert. 28 kijelölt gyalogátkelőhely és három kiemelt gyalogosátvezetés kivitelezési munkáinak elvégzését kérték.

A tenderre a Strabag és a pécsi Géplak Kft. adott be ajánlatot, csakhogy az utóbbi vállalkozás úgy jelentkezett a több száz milliós, tehát egyáltalán nem komolytalan összegről szóló tenderre, hogy az ajánlata több sebből is vérzett. Ez persze a legprofibbakkal is előfordul, ezért is van mód hiánypótlásra.