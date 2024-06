A Péterffy Attila városvezetésében is szerepet vállalók és háttéremberek is nyakig benne voltak abban a korszakban, amikor a szocialista önkormányzat több mint 40 milliárdos adósságot halmozott fel Pécsen. A nyomasztó hitel ellenére 3,1 milliárdos jutalmat osztottak ki a városházán, és az MSZP-s Meixner András, Kunszt Márta és Tóth Bertalan alpolgármesterek összesen tízmilliós nagyságrendben kaptak ténykedésükért jutalmat a saját maguk alkotta városvezetéstől. Ezek a szereplők ma is megtalálhatóak a volt MSZP-s miniszterelnökkel, Gyurcsány Ferenccel szövetkező Péterffy Attila pécsi polgármester környezetében. Aktív közéleti szerepet vállalnak, van akinek gyermeke, Meixner Barna még igazgató is lett a Biokom élén.

Péterffy Attila idején külföldről érkezett a hitel - Forrás: Péterffy közösségi oldala

Elképesztő adóssághegy a baloldaltól

A hitelállományt a jobboldali fideszes városvezetés alatt az Orbán-kormány nullázta le.

Az adósságot felhalmozó szocialista városvezetés öröksége volt az az önkormányzati rendszer, amely évente milliárdos mínuszt termelt.

A nemzeti oldalnak Páva Zsolt polgármesterrel az lett a feladata, hogy elindítsa a város gazdasági fejlődését, és átalakítsa az önkormányzati szerkezetet. Ez utóbbihoz visszatérítendő kamatmentes támogatást vettek igénybe az államtól. A 8,5 milliárdos támogatásnak utolsó részletét idén utalta el az önkormányzat. A Fidesz alatt beindított gazdasági növekedésnek, valamint az állami támogatások emelkedésének köszönhetően 15-20 milliárddal több bevétellel gazdálkodhattak Péterffyék, mint 2019-es váltás előtti időszakban.