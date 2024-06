Őri László köszöntőjében kiemelte, hogy a ma élő fiatalok hálával és tisztelettel gondolnak a nagyszüleink korosztályára, így Rózsika nénire és kortársaira is, hiszen ők azok. akik 2 világháború után a legnehezebb években is kitartottak és munkájukkal újjáépítették Magyarországot és Pécs városát is. Nekik köszönhetjük mindazt, ami ma számunkra már természetes.