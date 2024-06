Egy 24 óráig érvényes jegy megvásárlásával gond nélkül utazhatunk a partmenti települések között vonattal és a Volánbusz helyközi járataival, sőt még a balatonfenyvesi kisvasúton is.

Az elmúlt időszakban számos igen kedvező jegy- és bérletterméket és további kedvezményeket vezetett be a MÁV-VOLÁN-csoport: az ország- és vármegyebérleteknek, valamint a napijegyeknek, illetve például a 14 év alattiak díjmentes utazásának köszönhetően a közösségi közlekedés egyre jobb és vonzóbb alternatívát jelent, amikor utazástervezésről van szó. A Balaton menti korábbi, szezonális díjtermékek is ezekhez igazodva egyszerűsödtek, például a 72 órás érvényességű, illetve a 26 év alattiaknak szóló változatok megszűntek, de a Balaton24 továbbra is remek kiegészítő lehetőséget nyújt a térségben utazóknak.