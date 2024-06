A pécsi Ifjúság útján szombaton dél körül előbb egy tűzoltóautó, majd pedig egy nagyobb, már kosaras emelővel is rendelkező tűzoltóautó is megállt kékvillogóval. A katasztrófavédelmet azért hívták ki, mert az ottani étterem és kávézó közvetlen közelében egy hatalmas fáról több méteres magasságban félig eltört, százkilós ágak lógtak lefelé, és tartani lehetett attól, hogy valakinek – akár kisgyermekeknek – fejére szakadnak le. A tűzoltók szisztematikusan, akkurátusan álltak neki a munkának, aminek következtében hatalmas, elszáradt karvastagságú, valamint zöldellő, előbbieknél is vastagabb ágakat vágtak le sorban. A munkálatok során az irányító tűzoltó azt kérte, hogy minden gyanús és problémás részt távolítsanak el, amikből aztán egy másik fán is találtak bőven.

A Biokom nem vágta le, a tűzoltóknak kellett intézkedniük

A munkálatok legalább egy óráig tartottak, munkatársunk addig követte figyelemmel a történteket. Információink szerint ugyanakkor a közterületen álló fák veszélyes ágaival kapcsolatos problémát többször is jelezték a Biokomnak, végül aztán szombaton már kénytelenek voltak inkább a Katasztrófavédelemhez fordulni, nehogy valaki megsérüljön.

Érdekesség, hogy a cég ügyvezetője, a volt MSZP-s alpolgármester, Meixner András fia, Meixner Barna kedden várhatja az újabb, közel 13 milliós prémiumát. A 100 százalékos jutalmat az elmúlt évekhez hasonlóan idén ismét megkaphatja a még regnáló baloldali városvezetőktől, holott havonta egyébként is bruttó 1,53 milliót keres. Évente így már nagyjából 30 millió tehet zsebre a pécsi kasszából a volt baloldali politikus rokona.