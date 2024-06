Szervezi, mert ezután sem ül a babérjain, most is csak telefonon tudtuk elérni, mert éppen Dalmáciában járt egy baranyai csoporttal. A végzettsége szerint történész-magyar tanár hivatása amúgy régész és múzeumpedagógus, így nagy alaptudással és könyvekkel vág neki minden útnak. Kötelezi erre a családi örökség is, hiszen édesapja a kétszeres Ybl-díjas Tillai Ernő, aki többek között felépített Pécsett több ezer panelházat, a Konzum, a Szliven áruházat a Matáv székházat, miközben 65 éve oszlopos tagja a Mecseki Fotóklubnak. Nagybátyja pedig a Kossuth-díjas karnagy, Tillai Aurél, így hát természetesen Tillai Gábor is több évtizede énekel a Pécsi Kamarakórusban, a Mecsek Kórusban. A fotózást viszont két évtizede, a digitális technika térhódításával abbahagyta, de mint mondja, most talán arra is lesz ideje, hogy újra belekezdjen.

– Mi változik a nyugdíjas léttel?

– Azért bejárok most is hetente kétszer, hiszen a múzeumban 2500 dokumentumból és könyvekből álló kiskönyvtáram van, s bentről intézem a levelezésemet is. No, meg viszem tovább a TKM (Tájak - Korok - Múzeumok) utakat, idén az egyesület 36 éves és ezt ünnepeljük most Dalmáciában.