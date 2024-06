A testmozgás mellett számos más programmal is készülnek a családoknak. Futás előtt közösen bemelegítenek és nyújtanak, de a gyerekek légvárazhatnak, csillám tetoválást kérhetnek, rendőrségi KRESZ parkban mutathatják meg közlekedési tudásukat. Itt még azonban nincs vége, hiszen kitelepül állatsimogatóval a Mancs Ranch, a Dance Show Táncsoport is készül bemutatóval, valamint tombolahúzás is lesz, ahol értékes nyereményeket lehet nyerni.

További részletek és nevezési információ a Pécsi Jótékony Nőegylet Facebook-oldalán olvasható.