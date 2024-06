A laboratórium tevékenysége, kiváltképp a BSL-4-es (a biológiai biztonsággal kapcsolatos óvintézkedések legmagasabb szintje) laboratórium miatt mindig is élen járt a biobiztonsági fejlesztések és tervek tekintetében, amelyeket Somogyi Balázs, a VNL biobitonsági vezetője mutatott be a konferencián, valamint az EBSA vezetőségével is kapcsolatot teremtett és hazai lehetőségeken túl az EBSA-val történő szorosabb együttműködésről is tárgyaltak.