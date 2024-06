Egy kis segédlet, ha valaki tévedne

Érdekesség, hogy tudomásunkra jutott, hogy baloldaliak a jelöltjeik nevét tartalmazó "segédletet" is gyártottak, amelyeket akár a szavazófülkében, vagy éppen a mozgóurnák kiküldésekor is használhattak. Úgy tudjuk, hogy ezeket a választás előtt osztogatták, az egyik ilyet, ami a szintén DK-s Siposné Bikali Éva és Péterffy nevét tartalmazta a lapunkhoz is eljuttattak.

Törvénytelen plakátok mindenhol

Beszámoltunk arról, hogy Hoppál Péter beadványa szerint a 17 pécsi választókerületből

az 5-ös,

a 6-os,

a 8-as,

a 9-es,

a 13-as,

a 14-es és

a 16-os körzetekben bukkantak törvénytelen Péterffy-plakátokra, de gyakorlatilag az egész városban előfordulhattak ezek.

Számszerűsítve nem is lehetett ezeket megszámolni, akár ezres nagyságrendben is lehettek kint a választás idején. A Helyi Választási Bizottság a törvénytelenséget meg is állapította és részben helyt adott a beadványban foglaltaknak. Azért csak részben, mert szerintük a tettes ismeretlen. Éppen emiatt nem is bírságoltak meg senkit, magyarán a baloldaliak érdekében kirakott plakátok ügyében pont azért nem lehet bírságolni, amiért a bírság járna, vagyis baloldaliak ezt is megúszták annak ellenére, hogy a napnál is világosabb, hogy kik lehettek az elkövetők.