Az M6-os autópályán

- a 28-as és 35-ös km között aszfaltoznak, ezért mindkét oldalon lezárták a külső és a leállósávot. A 34-es km-nél fekvő Ráckeresztúri csomópont le- és felhajtóágait is zárva találják az autósok. Valamint a főváros felé a 31-es km-nél lévő Ráckeresztúri pihenő is lezárásra került.

- Dunaújváros térségében burkolatfelújítási munkák miatt új terelést építettek ki. A 68-as és 63-as km között a Budapest felé vezető oldalon lezárták a külső és a leállósávot. Fontos tudni, hogy a 67-es km-nél lévő Dunaújváros-Észak csomópont sem használható a főváros irányába.

- Budapest felé a 179-es és 174-es km között is aszfaltoznak, a külső sáv zárására kell számítani.

- burkolati jeleket festenek az M60-as autópálya csomópontja előtt, Villány irányába. A 189-es és 190-es km között a belső sáv zárása mellett dolgoznak.

Az M60-as autópályán, az M6-os autópálya irányába, a 13-as és a 12-es km közötti szakaszt aszfaltozás miatt lezárták. A forgalom a szemközti oldalon, irányonként egy-egy sávon halad.

A 6-os főúton, Pécsett a Zsolnay Vilmos utcában a 196-os km-nél a vízvezeték rendszerben keletkezett hibát állítják helyre. Pécsvárad felé egy sávot lezártak.

Az 58-as főúton, Szalánta belterületén csatornáznak. A 12-es és a 15-ös km között helyenként félpályás lezárásra, jelzőlámpás irányításra kell számítani.