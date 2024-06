A Demokratikus Koalíció a választás előtt a legerősebb ellenzéki parlamenti, önkormányzati erőnek tarthatta magát, ám a Tisza Párt felbukkanásával a korábbi baloldali viszonyok felborultak. A még októberig regnáló pécsi baloldali koalíción belül ennek megfelelően akartak minél több képviselőt látni, de 24 önkormányzati képviselői helyből csak kettőt tudtak a választáson megszerezni, a regnáló képviselők közül Auth István tanácsnok is kiesett a választáson a 9. körzetben, miután 100 100 szavazattal veszített Barkóczi Csaba, a Fidesz-KDNP-ÖPE képviselőjével szemben, ami jelentős különbségnek mondható. Főleg úgy, hogy az érvénytelen szavazatok száma az adott körzetben ezt meg sem közelítette.

Auth ezért nem is újraszámlálást kért, hiszen azzal nem nyerhetne, hanem a választás eredményének megsemmisítését. A Helyi Választási Bizottság azonban érdemben ezt már elutasította, hiszen úgy látta, nem történt olyan jogszerűtlenség, ami a választás eredményét befolyásolta volna, mindenesetre az ügy a Területi Választási Bizottság (TVB) elé is került.

A TVB szerdán közzétett jegyzőkönyvéből kiderül, hogy utólagosan kerestek kifogást Barkóczival kapcsolatban: például egy papírfecniről szóló utólagos facebookos posztot csatoltak "bizonyítékként" ellene, illetve utólagos nyilatkozatokat arról, hogy szavazókörökben "mintha" ellenőrizte volna a szavazókat. A bizottság szerint ugyankkor a választói akarat a döntő, nem pedig az, hogy ki és mennyi ideig tartózkodik egy szavazókörben, és milyen személyes kommunikáció zajlik le a felek között.

Az is kiderült, hogy a polgármesteri hivatalban beosztottként dolgozó, tehát a baloldali rezsimtől még most függő egyik jegyzőkönyvvezető "Auth István kérésére" tett nyilatkozatot, ami kapcsán a TVB megjegyzi, hogy a "felmerülhet a kétség, hogy köztisztviselőként ilyen jellegű megkeresésnek ne a kért módon tegyen eleget". Arra is kitérnek, hogy a szavazatszámló bizottság tagjai – köztük jobb- és baloldali delegáltak – a választás napján semmilyen jogsértést nem rögzítettek a jegyzőkönyvekben.