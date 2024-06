Az online vásárlásokat érintően is új fogyasztóvédelmi szabályok léptek életbe. hívja fel a figyelmet a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége. Tájékoztatójuk szerint 2024. április 23-án jelent meg a Magyar Közlönyben a vonatkozó jogszabály a fogyasztóvédelemmel összefüggő kormányrendeletek módosításáról, amely számos szabályt módosít.

A szövetség kiemeli, az online kereskedelem területén is jelentős előrelépés történt, fogyasztóvédelmi szempontból. Távollévők között kötött szerződés, azaz például online vásárlás esetén ugyanis, ha a vállalkozás az árut üzlethelyiségben is értékesíti, és a fogyasztó a vállalkozás üzlethelyiségében személyesen gyakorolja a 14 napon belüli indokolás nélküli elállási jogát, akkor jogosult ezzel egyidejűleg az árut visszaadni a vállalkozásnak. Azaz a gyakorlatban ez azt jelenti, hogy nem kell postáznia, vagy futárt igénybe vennie a termék visszajuttatásához, hanem azt személyesen, az adott vállalkozás üzletében is leadhatja.