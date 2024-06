Ügyvéd ügyvédnek igazol

Ugyanakkor mindezt úgy, hogy nem csupán Borbás ügyvédet bíznák meg a feladattal, hanem „szakértőként” most már Harci-Kolosék cégét is felkérik óránként nettó 20 ezer forintos díjért, maximum egymillió forintért. Sőt, azt is megengednék, hogy az egyik ügyvéd leigazolja a másik teljesítését, holott nem a saját üzleti, a belső baloldali körök vagyonáról, hanem közpénzek felhasználásáról van szó.

Megtámadták az eljárást

A történtek érdekessége, hogy a pécsi baloldal döntését – miszerint túl alacsony volt az ár – a nyertes ajánlattevő megtámadta, így az ügy már a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt van.