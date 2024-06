Idén nyáron is sokan választják a Balaton-parti településeket úti célul. Mint a társaságtól megtudtuk, a MÁV-START-nál a főszezoni nyári menetrend június 22-től lépett életbe. Budapest mellett számos dunántúli, kelet- és dél-magyarországi nagyvárosból, valamint a Dunakanyarból is indulnak közvetlen vonatok a Balatonhoz, így az ország számos pontjáról eljuthatunk a tóhoz.

Balaton: nem kell kihagyni az ebeknek sem

Fotó: Jaromir Chalabala

Balaton Pécsről vonattal, busszal

Pécsről a Fenyves expresszvonat közlekedik naponta a Balatonhoz, a vonat Pécsről 8:10-kor indul, Keszthelyre 11:35-kor érkezik, vissza Keszthelyről 16:25-kor indul, Pécsre 19:49-kor érkezik. A Pécsi Vasútállomásról egyébként Szentlőrinc, Kaposvár érintésével is átszállás nélkül juthatunk el vonattal Fonyódra, kb. 2 és fél óra alatt vagy Balatonfenyvesre kb. 3 óra alatt. Számos Balaton-parti település autóbusszal is elérhető átszállás nélkül Pécsről. Balatonlellén például már kb. 2 óra 10 perc alatt ott lehet lenni, Siófokra kb. 2 óra 20 perc az út.

Mint arról korábban hírportálunkon is beszámoltunk, 2023 májusában vezették be a MÁV-START, a Volánbusz, a MÁV-HÉV és a GYSEV járatain az új rendszert a közösségi közlekedésben, melynek használatával sokkal kedvezményesebb áron lehet utazni. A vármegye- és országbérletekkel a teljes vármegyét vagy akár az egész országot is be lehet járni.

– Az idei évtől a rendkívül népszerű vármegye- és országbérletek napijegyváltozatai (Vármegye24, Magyarország24) is felhasználhatók az utazáshoz, ezáltal az egynapos (24 órán belüli) utazások kényelmesebbé és olcsóbbá váltak. Ráadásul a Magyarország24 – helyjegy megváltása mellett – az IC-ken is felhasználható, az adott vármegyére érvényes Vármegye24 napijegy pedig a tómenti utazások során használható

– ismertette honlapján a MÁV.

– Az idei évtől az eddigi ösztönzők mellé társul, hogy márciustól milliók számára vált kedvezőbbé, olcsóbbá a közösségi közlekedés, a kedvezményre jogosultak és a családok havonta akár több tízezer forintot is spórolhatnak a megfelelő menetjegy, bérlet vagy napijegy választásával, ha vonattal vagy busszal utaznak nyaralni.

A négylábú utasokra is gondoltak

A MÁV-nál idén bővültek az utazási lehetőségek a kutyások számára is. Mint ismertették, június 26-tól tesztjelleggel – már zárt doboz nélkül, csupán szájkosár és póráz használata mellett is lehetőség van a balatoni InterCity és expressz járatokon (így a Fenyves expresszen is) négylábú kedvenceinkkel utazni viszonylati kutyajegy vagy kutya országbérlet megvásárlása ellenében. Az utazás során a kutya érvényes oltási igazolványát be kell tudni mutatni.