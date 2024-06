A pécsi adófizetőknek eddig tízmilliókba kerülő sajtósok, cenzorok még nem tudták eltüntetni a netről azt, hogy pontosan milyen beruházás keretében túrták fel az alig néhány évvel korábban teljes körűen felújított Nagy Imre utat, vagy éppen hoztak létre a Megyeri úton hónapokon keresztül forgalmi akadályt. Péterffy Attila pécsi polgármester és csapata általában igyekszik ez ügyben ködösíteni, mintha Pécsnek nem is lenne köze a fejlesztéshez. Csakhogy a hivatalos, városházi honlapon is megtalálható bizonyíték alapján egyértelmű, hogy városnak is köze van hozzá.

Bizonyíték került a birtokunkba, ki írta alá a bontást - Fotó: DN

E szerint ugyanis „a KEHOP-2.2.2-15-2021-00168 projekt keretein belül megvalósul Aranyosgadány, Bicsérd, Kökény, Szalánta és Zók települések teljes körű, valamint Kozármisleny és Pécs egyes szennyvízelvezetéssel nem rendelkező utcáinak csatornázása is”. Pécs érintettsége kapcsán megírtuk, hogy a rendszert később a Tettye Forrásház Zrt. üzemelteti majd, ami szintén anyagi bevételt hozhat a cégnek.

Bizonyíték: a szerződésen ott van az aláírás!

A lapunk birtokába került dokumentumon jól olvasható Péterffy Attila jelenlegi polgármester szignója, aki azonban ez ügyben is igyekezett másra mutogatni ahelyett, hogy a megoldást kereste volna.

Péterffy Attila polgármester szignója a vállalkozói szerződésen

Ezt sem a baloldal nyerte el

Ahogy a legtöbb pécsi projekt esetében, a Nagy Imre útra is az előző városvezetés nyert pénzt – 320 millió forintot – és 2020-ban már Péterffy regnálása alatt készült el a munka.

Aztán szűk három év múlva Péterffy megrendelésére hozzáláttak az útburkolat felvágásának, szétbombázásának annak érdekében, hogy alatta egy egyméteres szennyvízvezetéket helyezzenek el.

Péterffynek kellene fizetnie

Az utat tehát Péterffy megrendelésére bombázták szét. Ugyanakkor a baloldali városvezetés idején elfogadott 2020-as gazdasági programban az áll, hogy

a már egyszer felújított úttestet 5 éven belül nem engedjük felbontani. Ha mégis szükséges, büntetést kell fizetni a kérelmezőnek.

A pécsi önkormányzat a megrendelők között

Aranyrudakból fizethetné

Ezek alapján pedig a polgármesternek, mint megrendelőnek a felelőssége lehetne a büntetés kifizetése, a jelenlegi több száz milliós, aranyrudakból álló vagyona erre fedezetet is nyújtana.