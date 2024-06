– Mi az oka annak, hogy elindul a választáson?

Bognár Szilvia szerint az elmúlt öt évben vergődött a város - Fotó: Löffler Péter

– Két éve az országgyűlési választáson szereztem 1500 szavazatot, ez bizakodásra ad okot a tekintetben, hogy van igény a pártokon kívüli szereplőkre és a pécsieknek elegük van a társadalom megosztottságából. Öt éve véletlenül csöppentem bele a helyi politikába. Utólag már többször megbántam, de a lelkiismeretem nem engedi, hogy ezt az öt éves tapasztalatot a kukába dobjam, ezért szeretném folytatni a szolgálatot, mert rengeteg a tennivaló, amit nem is sejthettem kívülről. Ez az öt év azt bizonyította be számomra, hogy a város vergődik az országosan is túl jól ismert kormányoldal és ellenzék között. A helyi politikának nem erről kéne szólnia.

– A Tisza Párttal, vagy más pártokkal felveszi-e a kapcsolatot?

Tisza Párt érthető okokból – hiszen nincs idő ennyi castingra –, csak Budapesten indul az EP-választáson kívül.

Mi egyesületként indulunk, az önkormányzati munkában nem támogatjuk a pártok jelenlétét, így egyik induló párttal sem folytattunk párbeszédet, és bekerülésünk esetén is csak szakmai alapon, pártérdekek nélküli munkát és hozzáállást tudunk elképzelni.

– Miért nem vállalt közösséget Péterffyékkel, vagy pedig a nemzeti oldallal?

– Nem vagyok hajlandó csatlakozni sem az Orbánt kárhoztató, sem a Gyurcsány a hibás kórushoz. Végtelenül színvonal alattinak tartom és elviszi a fókuszt az érdemi ügyekről, ráadásul csökkenti az esélyét annak, hogy változzon a politikai kultúra. Ez utóbbi pedig nekem vesszőparipám.

– Miben látja Pécs kitörési esélyét?

– Abban, ha végre csinálunk egy jó várost, amely nemcsak egyéjszakás kaland a turistáknak, hanem egy vendégmarasztaló csoda. Ennek feltétele, hogy változik a politikai kultúra és olyan befektetéseket ösztönzünk, ami garancia a fejlődésre a 21. században.

A megtelepülő ipar legyen az AI, a mesterséges intelligencia, biotechnológia, gyógyszeripar, egészségipar, prevenció és IT szektorra épülő. Kívánatos lenne, ha példát mutatnák együttműködési potenciálból és végre megbecsülnénk a helyi vállalkozásainkat is.

– Hogyan lehetne a várost kirángatni abból a 16 milliárdos adósságállományból, amit Péterffyék hoztak össze pár év alatt?