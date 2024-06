Köztudott, hogy a pécsi repülőtérről csak azt követően tudtak menetrendszerinti járatokat indítani, hogy a külügyminisztérium közbenjárásával egymilliárdért megvásárolta a Magyar Állam a létesítmény többségi tulajdonát. Ezzel pedig órási terhet vettek le Gyurcsány Ferenc pécsi polgármesterének, Péterffy Attilának a válláról.

Gyurcsány jelöltjét a minisztert "h.lye kis p.csnek", a jobboldaliakat "butáknak" nevező személy indítja a választáson - Fotó: Péterffy Attila közösségi oldala

A Demokratikus Koalíció és a Magyar Szocialista Párt "független" jelöltje ennek ellenére erről a tényről általában hallgat, amikor azt saját sikereként állítja be. Hasonlóképpen tesznek akkor is az elmúlt években teljesen takaréklángon működő önkormányzatnál, amikor például a japán Seiren gyárának letelepedése kerül szóba, holott ehhez is a külügyi tárca segítsége és milliárdos támogatása kellett. Péterffy értékválasztását mutatja, hogy még a gyáravatóra sem ment el, viszont néhány nappal később annál inkább részt vett Dobrev Klára pécsi fórumán, aminek érdekében még a közgyűlést is felfüggesztette.

Ilyen előzmények után meglehetősen érdekes az, hogy 16 befektetőt elutasító Péterffy környezete valójában mit gondol Szijjártó Péter külügyminiszterről.

"H.lye kis p.cs" – vélekedik Péterffy elnöke

A választáson Péterffyt és társait elindító álcivil egyesület elnöke, Bodnár elképesztő gyalázkodásba kezdett a nyilvános térben a napokban, a teljesség igénye nélkül az alábbi kijelentéseket tette Szijjártó Péterről:

"idióta sértődős óvodás",

"sz.rházi",

"h.lye kis p.cs".



Beleszállt a jobboldali pécsiekbe

Péterffy elnöke a nemzeti oldal szimpatizánsairól – akik között professzorok, ügyvédek, tanárok és pécsiek tízezrei vannak – kapcsán azt írta, hogy

"sehol a világon nem koncentrálódik egy helyre ennyi buta, tájékozatlan és befolyásolható ember";

"álszent, képmutató, műmagyar és álkeresztény, de leginkább ostoba Fidesz tábor".

" Emberi hülyeség" a jobboldalra szavazni és egyébként is

Emberi hülyeség" a jobboldalra szavazni és egyébként is a Fidesz-szavazó "őrült".

Bodnár Imre baloldali ügyvéd Pécsen arról vált ismertté, hogy 100 milliót kapott balos ügyvédkörével együtt "átvilágítás" címén, amelyről még a teljesítés igazolásokat sem mutatták be, ezért az átvilágítás valójában átláthatatlanná vált.

Korábban is keménykedett

Bodnár Imre az országgyűlési választás előtt fenyegetőzött is, és kijelentette, hogy neki a fideszesek nem ellenfelek, hanem ellenségek. Péterffy egyszer sem határolódott el érdemben a baráti ügyvéd kijelentéseitől.