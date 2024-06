A közelmúltban jelentek meg felvételek arról a közösségi oldalon, ahogy Péterffy Attila pécsi polgármester és a már nagyobb vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette és hamis közokirat gyártásával megvádolt Biró Károly, kozármislenyi polgármester közösen kampányol a pozíciójuk megtartása érdekében. A Gyurcsány-jelölt Péterffy és a kormányellenes bűnügyi vádlott Biró mindezt pár száz méteres bicikliút megígérgetése kapcsán tette, bensőséges, baráti kézfogásokat, pillantásokat is tartalmazó fotósorozattal is bizonyítva szövetségüket.

A bűnügyi vádlott Biró Károly mutatta meg az ismeretlenek által róla készített szórólapot

Börtönt kértek Biróra, Péterffy baráti kollégájára

A vádlott polgármesterre nemrég kért az ügyészség börtönt, de rágalmazási per is folyamatban van ellene, és a héten újabb feljelentés tett vele szemben nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás, becsületsértés és jó hírnév megsértése miatt Pohl Marietta és csapata, mert azt sugalmazta, hogy közük van Biró Károly által bemutatott "börtönös" szórólapokhoz. Volt olyan korábbi rágalmazási ügye, amelyet azért úszott meg, mert inkább bocsánatot kért a korábbi rágalmaiért.

Bűnügyi eljárásban elítélttel tárgyalt Péterffy

Péterffy Attila, Gyurcsány Ferenc helyi jelöltje ugyanakkor még a Zusclag-perben elítélt ügyvezetővel is levelezgetett az akkor még Puch László, MSZP-s oligarcha birtokában lévő Mandulás-kempingről. Mint, az köztudott, addig-addig egyezkedtek, ügyeztek a városházán és a szocialista körök, hogy Péterffyék az amúgy 160 milliós könyvszerinti értéken számon tartott, lepukkant, szemetes, veszélyes hulladékkal is teli kempinget elcserélték a milliárdos értéket képviselő Bőrklinikára, no meg 200 millió forintra. ű

A börtön kapuja: 800 milliós károkozás miatt nyomozhatnak

Lapunk munkatársának feltáró cikksorozata után a különböző városházi mutyik miatt besokallt Körömi Attila, Péterffy volt programírója feljelentést is tett a cserebiznisz miatt. Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanújával indult bűnügyi nyomozás Péterffy által polgármesterként aláírt csereüzlet miatt. Akkor a nemzeti oldal részéről el is hangzott, hogy