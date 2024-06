– Miként értékeli a vasárnapi választás valódi tétjét?

– Mostantól végre a pécsieken kell lennie a fókusznak. Pécs a közös otthonunk és szenvedélyünk, ennek megfelelően kell irányítani a várost. A városvezetési tervünket, amely a Pécs2030 – A biztonság és fejlődés programja címet viseli, is ennek jegyében állítottuk össze. Csaknem 11 ezer városlakó töltötte ki Pécs-konzultációnkat, amelyben a legfontosabb ügyekben kértük ki a pécsiek véleményét. Az eredmények egyértelműek: a város polgárai változást akarnak. Tapasztalataink szerint a konzultáció nem ért véget, hanem a személyes térben folytatódik. A városban számtalan helyen és alkalommal volt szerencsém találkozni a választókkal, akik megosztották velünk javaslataikat. Ugyanerről számoltak be a képviselő-jelöltjeink is. Ezek nyomán további megoldandó kérdések is felmerültek, amelyekre szintén választ kell és fogunk is találni.