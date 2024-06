Himesházáról származott, itt élt 11 éves koráig nagy létszámú családjával, akik zeneszeretők voltak. Idősebb fiú testvére gombos harmonikán, édesanyja szájharmonikán játszott, az ő hangszerükön tanult meg zenélni 8 éves korában. Remek zenei érzékének köszönhetően - illetve testvére segítségével - remekül megtanult zenélni már fiatal korában, 12 éves korában már debütált egy iskolai előadás keretén belül. Meglepetésként ért mindenkit ez, hisz az ekkor már Szebényben élő család a falu szélén élt, a tehetséges Margit híre pedig nem jutott el a faluban élőkhöz.

Komlóra költözött 1957-ben, ahol zenei tudását újra felelevenítette. 1982-ben szervezett svábbálon már zenélt mindkét hangszerén, aktív pályafutása haláláig innen számítható. Mai korban sem megszokott az, hogy egy nő gombos harmonikán és szájharmonikán zenéljen a magyarországi németség népzenéjét. Majdnem három évtizeden keresztül a komlói Kenderföld-Somági Általános Iskola német tánccsoportjának állandó zenei kísérője volt, de a helyi Őszirózsa táncegyüttesnek is többször zenélt. A mindig alázatos zenész megmaradt önmaga, a himesházi sváb nő, akit szerénysége ellenére országos sikerekben is volt élménye. Nemzetiségi műsorok rendszeres fellépője volt olyan távolabbi településeken, mint Ópusztaszer vagy Budapest, de Németországban is megmutathatta tudását. Lemezfelvételen és televíziós műsorokban is hallhattuk zenei tudását, amik mellett elismerésül több oklevél és kitüntetés is bizonyítja kivételes tudását. 2013-ban ő nyerte meg az országos Idősek Ki Mit Tud-versenyt hangszeres zene kategóriában szájharmonikájával, ennek díjátadója a budapesti Operettszínhában volt.

Nem csupán a népzenével üzent a magyarországi németségnek a hagyományuk és hovatartozásuk fontosságával kapcsolatban, hisz Komlón ő is alapító tagja a Német Klubnak. Nem csupán az egyesület szellemisége, a felvett hanganyagok azok, amik a 88 éves korában elhunyt Wache Jánosnét halhatatlanná teszik.

Számos címet szerzett élete során: