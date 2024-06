Mint korábban megírtuk, kultúrkertté változtatná a Barbakánt Kővári János és Marsalkó Péter.

Az ehhez szükséges felújítás már kezdetét is vette, június 18-án is épp zajlottak a munkálatok Kővári János képviselői keretéből.

Így valósulhat meg a sétáló ösvények és a kerítés külső felújítása, a kerítéslécek újrafestése. Mint Kővári hangsúlyozta, a képviselői keret ennyit tesz lehetővé, de, ha a város közgyűlése úgy dönt, a további felújítás a TOP-fejlesztési csomagba is bekerülhet, további forrásokat szánva az egykor igen népszerű helyszín megújítására.

Ezen kívül pedig a Pannónia Kultúrkert ötlet megvalósítása is hamarosan elindulhat, amelynek fő motorja Marsalkó Péter, a belváros újonnan megválasztott képviselője lehet: kulturális és művészeti programokkal kívánják megtölteni a területet.

Marsalkó hangsúlyozta, szeretné továbbvinni a Barbakán-kert fejlesztését.

Helyi kreatív csoportokat, fiatal művészeket szeretnék ehhez bevonni. Célom egy olyan közösségi helyszín létrehozása, ahol a zene, a képzőművészet és a szabadidő legszebb pillanatai találkoznak, kulturális és családi programokkal egyaránt. Ez a nagy terület hihetetlen dinamikával rendelkezik, és a pécsiek mellett a világ bármely pontjáról érkezőknek élményt kínálhatna. Fontosnak tartom, hogy olyan művészeknek is teret adjunk a bemutatkozásra, akik Pécshez kötődnek. Tehát a pécsi művészek felfedezésének és megtartásának központjává szeretnénk alakítani a Barbakán-kertet

– hangsúlyozta Marsalkó Péter.

Már a megtervezésébe és működtetésébe is szeretnénk bevonni a pécsieket. Erre pedig Marsalkó Péternek rendelkezésre fog állni a képviselői kerete is

– tette hozzá Kővári János.

A további munkálatokat is közösen, a helyi közösség bevonásával szeretnék folytatni:

Ez a város ugyanis csapatmunka!

– fogalmazott Marsalkó Péter.

A fotóművész kiemelte, ahhoz, hogy Pécs turisztikailag is versenyképes legyen, fontos létrehozni olyan vonzó és kreatív kezdeményezéseket, amelyeknek köszönhetően a pécsiek mellett a más városokból, országokból érkező látogatók is örömmel töltenek el több napot a baranyai vármegyeszékhelyen.

Újra élettel töltenék meg a Barbakánt

Kővári János és Marsalkó Péter Pannónia Kultúrkert néven élettel kívánják megtölteni a Barbakánt. E terület is a belváros mára kiürült, rossz állapotba került, egykor szebb napokat látott helyszíneinek sorába lépett. Azonban, mint elmondták a közösségi oldalakon érkezett hozzászólások, személyes beszélgetések is azt támasztják alá, máig sokak kedvence az egyébként kiváló adottságokkal, kies zöldterülettel rendelkező Barbakán-kert, melyben Janus Pannonius szobra is áll, Borsos Miklós alkotása.