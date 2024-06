Új helyzetben még alpolgármesterekről sem dönthet

A jelenlegi városvezető számára alighanem befejeződött az az időszak, amikor kézivezérléssel irányíthatott, utasítgathatott az önkormányzati szférában, hiszen a többség hiányában még alpolgármestereket sem tud kinevezni. Az egyik legsúlyosabb kérdéskör az lehet, hogy Péterffynek milyen jogosítványai maradnak – akár kimondva, akár kimondatlanul. A többséggel ugyanis a háta mögött nem egyszer hozhatott meg olyan döntéseket, amit a saját koalíciós társai sem néztek jó szemmel, elég a rágalmazásért jogerősen elítélt, cégeket bedöntő MSZP-s alpolgármester, Nyőgéri Lajos, vagy éppen a propagandacég vezetőjének, Póré Lászlónak a kinevezésére gondolni.

Visszarendezhetik a korábbi demokratikus gyakorlatot

Azontúl, hogy a Gyurcsány Ferenc irányvonalának megfelelő propagandát folytató önkormányzati kiadványok, városházi sajtócsapat tekintetében is változások lehetnek, várhatóan a pécsi közgyűlésben is vissza kell állítani a korábbi demokratikus gyakorlatot a felszólalások, bizottsági helyek tekintetében, és a felügyelőbizottsági helyek elosztását is át kell rendezni. Nem kizárt az sem, hogy a pécsi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatát is felül fogják vizsgálni, amit Péterffynek nem tud megakadályozni majd.

A városi cégvezetők, káderek alkalmasságát is vizsgálhatják

Az elmúlt években a baloldaliak olyan klientúrát építettek ki az önkormányzati szférában, ahol szinte elegendő volt az is, hogyha az adott személy baloldali, a polgármester volt erőműves munkatársa, vagy éppen a lejárató baloldali újság tulajdonosa, mint amilyen a PSN Zrt. vezére is. Várhatóan ezt a politikai káderpolitikát is kénytelenek megszüntetni, arról nem is beszélve, hogy a pécsi önkormányzat cégeinél megkötött szerződéseket, megállapodásokat is górcső alá vehetik, aminek meggátolását szintén nem tudja elérni a polgármester.