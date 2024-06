Múltidéző összeállításunkban nagyon sokszor tekintünk vissza olyan eseményekre, helyszínekre, amelyek a kollektív memóriánk részei. Ezekben legtöbbször az a közös, hogy szinte ugyanúgy emlékszik rá minden olvasónk kisebb-nagyobb eltérésekkel. A rendszerváltás is ugyanígy része emlékezetünknek, mindannyian kicsit máshogy idézzük fel azt az időszakot, amikor is szinte lehetetlen volt követni, hogy mi is történik.