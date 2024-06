A diákok szeptemberben kezdtek el dolgozni a projekten, ahol először a programnyelvet sajátították el, majd bekapcsolódtak az ELTE Dusza Árpád Programozóműhely munkájába Budapesten, ahol havi rendszerességgel tartott workshopokon, az üzleti szféra szakembereinek mentorálásával tovább fejlesztették az alkalmazást és a tudásukat.

Bicikli és napelem segíti az okostelefonok töltését az energiatakarékos projektben

A projekt másik fontos része egy interaktív energiasarok kialakítása volt az iskolában. A szakkör munkájába diákok, öregdiákok és egy villamosmérnök nagypapa is bekapcsolódott.

Két áramfejlesztős biciklit készítettek, amelyeken a diákok tekerés közben tölthetik telefonjaikat, közben mérve az áramerősséget. Az iskola udvarán egy napelemes padot alakítottak ki, két telefontöltő egységgel.

Emellett különböző energiatudatosságot elősegítő installációkat készítettek: a különböző fényforrások intenzitását és fogyasztását szemléltető, illetve a nyílászárók szigetelésének ellenőrzésére szolgáló hőkamerás bemutatót, továbbá egy vízcsepegés mérőállványt.

Az applikáció fejlesztésébe további iskolákat is be kívánnak vonni és folytatni a munkát, hogy még több diákot érjenek el és ösztönözzenek az energiatakarékosságra. Az erőfeszítések érdemét bizonyítja a BME TDK 3. helyezés és TUDOK döntő 2. helyezés.

A projekt a különböző tantárgyak közötti együttműködés fontosságára, az interdiszciplináris együttműködések jelentőségére is rámutat. A munka során a fiatalok energiatudatosabbá, színesebbé, praktikusabbá tették iskolájukat, s a szűk és tág környezetük figyelmét is felhívták arra, amit az applikáció egyik mottójául is választottak:

Energiatudatosan élni menő!

Résztvevő diákok (és segítők):