A tapasztalatok alapján mi is elmondhatjuk, látszott, hogy a gyerekek nem nélkülözik okos eszközüket. Beszélgettek, történeteket osztottak meg egymással, sőt izgatottan várták, hogy ők üljenek be abba a székbe, amely felrepítette őket, hacsak látszólagosan is, a magasba. Az biztos, hogyha letelik ez az öt nap, akkor felejthetetlen élményekkel térnek haza.