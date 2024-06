Teljes lázban a Fishing on Orfű fesztiválozói

A tóhoz érve hatalmas sorra lettünk figyelmesek. Talán ilyen sokan a nyitásra még sosem látogattak ki, úgyhogy a sor elejére sétáltunk. A tömegben az ország minden pontjáról érkeztek, a legelöl lévő csapat Budapestről érkezett körülbelül 15 fővel. Elmondásuk szerint harmadik éve mindig ők a legelsők, hogy ezt a sorozatot folytatni tudják, már kedden délután fél ötkor álltak be a sorba és a kordon előtt aludtak. Ezt az elhivatottságot bizonyítja az a hihetetlen mennyiségű érdeklődő, akik majdnem egy kilométer hosszú sorban kígyóztak csak azért, hogy bejussanak időben a fesztivál területére. A nyitás pillanatára pedig az egész tömeg megmozdult, hagyományosan Egyedi Péter, a fesztivál sajtófelelőse megafonnal számolt vissza, pontban délben pedig megkezdődött az idén is színes programokkal teli Fishing on Orfű.

Itt mindenki megtalálja a helyét

A színes program pedig valóban széles palettán mozog ízlések tekintetében, a nyitónapon a Gyönyörök kertje nagyszínpadán olyan fellépőket hallhatunk, mint a Tudósok, Bohemian Betyars, Carson Coma, a mai napon pedig a Kiscsillag zárja a főszínpadi koncerteket. A többi helyszínen pedig Péterfy Bori és a Love Band, Blahalouisiana, de Lil Frak, Deva, illetve további pécsi kötődésű zenekarok közül a Vodka for Kids és a Kacaj is fellép.