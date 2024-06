– A Kutyapárttal felveszi a kapcsolatot, hiszen Ön a "macskás" független jelölt?

A független jelölt jó hangulatú városban szeretne élni

– Alapvetően kedvelem a kutyapártos jelölteket, és az MKKP-t, mint pártot. Azon kívül, hogy rengeteg kérdésre a megfelelő humorral válaszolnak, mögöttük elég komoly tervek vannak, és programjukban rengeteg olyan témát érintenek, ami számomra is fontos. Ilyenek például az állatvédelem vagy a közösségi összefogás. Törődnek az emberekkel, és fiatalos lendülettel állnak a kihívások elé. Macskás jelöltként saját cicámat is elvittem a fotózásra, és szerepel is minden képemen, ezzel szeretném felhívni a figyelmet az állatvédelemre.

– Ön szerint van kutya-macska barátság?

– Az aktivistákkal sokat beszélgettem a kampányidőszak alatt, vezetőkkel még nem sikerült beszélnem, de több párt is megkeresett, közülük ők lennének a legszimpatikusabbak számomra. Egyáltalán nem zárkóznék el az együttműködéstől. Hé, kutyások! Ha ezt olvassátok, hívjatok már fel légyszi!

– Mi az oka annak, hogy elindul a választáson?

– Miután a sokadik olyan kátyúba mentem bele a városban, aminél azt hittem, hogy szétesik az autóm, a sokadik volt osztálytársam mesélte, hogy külföldre költözött és a sokadik olyan hitelt fizettük vissza ami még nagyobb hitelt okozott, meguntam.

Meguntam azt, hogy nem történik olyan látványos érdemi munka, ami közösségkovácsoló hatású lenne.

Meguntam azt, hogy a közgyűlésen készült vitákat visszanézve azt látom, hogy az ott eltöltött idő nagy százalékában veszekedések mennek, nem pedig ötletelés, hogy miként lehetne jobbá, élhetőbbé tenné városunkat.

– Miért nem vállalt közösséget Péterffyékkel, vagy pedig a nemzeti oldallal?

– Mert egyikhez sem tartozom.

– Miben látja Pécs kitörési esélyét?

– Programomban külön kitértem erre: legyen Pécs a közösségi összefogás és a Dunántúl IT szektorának motorja! Kamatoztassuk az egyetem és a kiváló szakemberek jelenlétét!

– Hogyan lehetne a várost kirángatni abból a 16 milliárdos adósság állományból, amit Péterffyék hoztak össze pár év alatt?

– A 2019-2024-es ciklus polgármesterével és alpolgármestereivel rendeztetnék egy tragikomédiát, amit többször játszanának a Nemzeti Színházban, és az ebből befolyt bevételt a város adósságára fordítanám.

– Mi a legfontosabb célkitűzése?

– Hogy végre újra lássam mosolyogni a pécsieket, mint amikor középiskolás voltam.

Egy jó hangulatú városban szeretnék élni, ahol az emberek támogatják az önkormányzat munkáját és az önkormányzat támogatja az emberek életét. Egy olyan városban, ahol nem az egymásra mutogatás megy, és tízmilliárdos adósságot nem örökítenek ciklusról ciklusra.

Legyen Pécs ismét “Sopianae a büszke tigris”, ahogy azt a Punnany Massif is megénekelte a Pécs Aktuál X című számában.