Rosszul szellőző, fűtetlen, párás helyiségekben, illetve új ablakos, leszigetelt házaknál gyorsan felütheti a fejét a zöld-fekete pöttyökben terjedő gombafajta, a jellegzetes szaggal járó penész.

Egészségünk bánja

Sajnos az elhasználódott régi ablakokkal szemben az új, tökéletesen záródó nyílászárók okozhatnak meglepetéseket ott, ahol korábban sosem penészedett a szoba – főleg, ha homlokzati szigetelést is kapott a ház. Huzatukkal régen a kéményes gázkazánok is szellőztették a házat; most az új, kondenzációs kazánokkal a korábbi „kéményes” szellőzési módszer is megszűnt.

Mivel tartós megjelenése – a gomba spórái miatt – az egészségre roppant káros (légzőszervi problémákat okozhat), még akkor sem szabad hagyni a terjedését, ha tudjuk, rövid időn belül újra megjelenik a sarkokban, a szekrénysor mögött, a fürdőszobai csempén, a járólapon, a kamrában. Ördögi kör: míg korábban a lakásfelújításra gyűjtött az ember, most az ebből adódó hátrányokra költhet.