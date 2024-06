Több belterületi útszakasz is megújul Szigetváron. A város önkormányzata most ismertette, hogy június 17-én a kivitelezés megkezdődik a Dózsa György úti parkoló átépítésével kapcsolatban is. A munka a teljes forgalom és parkolási lehetőség kizárásával fog megtörténni. A tervezett ütemezés szerint hétfőn 6.30-tól kedd 7 óráig a terület le lesz zárva. Kérik a lakosokat, hogy ha szükséges a gépjárműveikkel az érintett parkolókból álljanak ki legkésőbb hétfő 6 óráig. Parkolásra a környező utcákban, illetve a Radován téren lesz lehetőség.