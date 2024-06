A város közös ünnepeként számon tartott rendezvényre 10 fős csapatok jelentkezését várják - a nevezés június 17-én kezdődik, és augusztus 23-ig fogadják a jelentkezéseket.

A korábbi évek hagyományinak megfelelően ezúttal is szeptember első szombatján, azaz 7-én tartják a fesztivált. A főzés a biztonsági szempontokat sem figyelmen kívül hagyva csak fával lesz lehetséges, amelyet fém alátéttel együtt - kaució ellenében - minden csapat számára a helyszínen biztosítanak a szervezők.



- Asztalt, padot az Erzsébet Vigadóban lehet foglalni. Az asztalok dekorációja zsűrizésen vesz részt, az első három helyezett értékes ajándékban részesül

- áll az Erzsébet Vigadó felhívásában.

Az évről évre egyre nagyobb népszerűségnek örvendő fesztiválon idén is a gasztronómiai élményeken túl színes programokkal, kézműves kirakodó vásárral várják az érdeklődőket - délután gyerekprogram szórakoztatja a kisebbeket. A verseny idején az asztalok között, majd kora este a színpadon a Band Of StreetS muzsikál, a napot Simply the best címmel Tina Turner emlékkoncert, majd szüreti utcabál zárja.