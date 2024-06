A fürdő továbbra is négy medencével – egy ebből termálvizes –, nagy felülettel, nyugodt, csendes és virágos környezettel várja a látogatókat. Néhány újítással is készültek idén, megszépült vizesblokkal, a gyermek és pihenő medence feletti napvitorlákkal, új bérelhető napozóágyakkal valamint értékmegőrzővel és a büfésorhoz tartozó terasz rész is új tetőt kapott. Az idei évtől bevezették a fürdőben az úgynevezett Sellye napot is, mely szerint minden hónap első péntekjén ( július 5., augusztus 2.) a sellyei lakosoknak ingyenes belépést biztosítanak.