Ha úti célunk az EU-n kívülre esik, akkor a kivitelnél a célország jogszabályait is be kell tartani. Ezekről a szabályokról a magyarországi diplomáciai képviseletek adnak felvilágosítást.

A készpénzre is figyelni kell: minden olyan, az Európai Unió külső határait átlépő utas, akinél 10 000 euró vagy ennél több készpénz – akár különböző pénznemekben – vagy ennek megfelelő összértékű, készpénz-helyettesítő eszköz van, köteles azt írásban bejelenteni annál a vámhatóságnál, ahol az unió területére be- vagy onnan kilép. Az értékpapír, kötvény, részvény, utazási csekk mellett a legalább 90 százalékos aranytartalmú érmék és a legalább 99,5 százalékos aranytartalmú aranyrudak, aranyrögök, aranyszemcsék is beleszámítanak az értékbe.

Általános forgalmi adó alól mentes az Európai Unión kívül élő utas által vásárolt termék, ha azt személyi vagy útipoggyászának részeként az Európai Unió területéről kiviszi.

Utazással és a fentiekkel kapcsolatos bővebb információk a Nemzeti Adó- és Vámhivatal oldalán találhatók, a 1819 NAV Infóvonalon kérhetők.