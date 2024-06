A 2019-es és 2024-es választáson is ugyanabba a baloldali politikai halmazba tartozó szereplők, az akkori baloldali vezér, Gyurcsány Ferenc érdekeinek megfelelőn tevékenykedő MSZP-s és DK-s politikusok indultak azért, hogy Pécsen a város vezetését megszerezzék, melléjük szegődtek a jobbikosok, a momentumosok, illetve a liberális felfogásúak. A 2019-es pécsi hatalomra kerülésük után alig néhány hónap után azonban máris komoly zavar támadt, amely aztán abban csúcsosodott ki, hogy Péterffy Attila polgármesternek ultimátumot küldtek a saját koalíciós társai a káosz első jeleként.

Káosz: ez vár a baloldalra a következő hónapokban

Fotó: Löffler Péter

Összeférhetlenség

A bonyodalmak, balhék azonban ezzel nem értek véget, hiszen később öten (három momentumos, egy volt jobbikos és egy volt DK-s) kiléptek a koalícióból, bár később két momentumos inkább visszatáncolt a biztos pozíciók érdekében. Ezek a szereplők most öt évvel később is meghatározók lettek.

Minikáosz

A Tiszta Kezek Egyesületet éppen az egyik kilépett csoportosulás tagjai hozták létre a mostani baloldali városirányítás kritikusaiként. Listáról bejutva Bognár Szilvia szerzett mandátumot, méghozzá úgy, hogy a szervezet nagyjából 3400 szavazatot gyűjtött be.

Eltérő eset volt, de eredményét tekintve hasonló volt a Mindenki Pécsért Egyesület (MPE) szerepe is, amelynek háttéremberei, Mellár Tamás (jelenleg Párbeszéd) és Keresztes László Lóránt (LMP) országgyűlési képviselők is kritikusan tekintettek a Péterffy-rezsimre, ezért külön indultak. (Azért, hogy még bonyolultabb legyen a helyzet, volt szüksége az októberig még regnáló baloldali koalíciónak a Pécs Jövője, majd pedig a Pécs Jövőjéért Egyesület létrehozására, hogy annak égisze alatt indulhassanak el, mert a Mindenki Pécsért Egyesület nem adta a nevét.)

A Magyar Kétfarkú Kutyapárt pedig úgy erősödött meg, szerzett nagyjából 5000 vokssal mandátumot, hogy hangsúlyozottan a Péterffy-féle politikát kritizálta.

A Mi Hazánk is új szereplőként közel 3500 szavazattal ért el egy listás helyet a közgyűlésben.

Kisebb káosz

A Mindenki Pécsért Egyesület is egy képviselőt tudott bejuttatni a közgyűlésbe listáról, nagyjából 3000 voksot kapva. Csakhogy az MPE mögött álló LMP-s parlamenti képviselő miatt Körömi Attila az egyesület tagja – a Péterffytől eltávolodott egykori programíró – vetett fel erős kijelentéseket. Szerinte ugyanis illegitim volt már az MPE elnöksége által választáson indított képviselői lista is, mert az LMP egyfajta gazdaszervezetként használta csak őket. Keresztes képviselő erre reagálva azt mondta, hogy nem igaz, hogy az LMP-nek szerepe lett volna a jelöltállítás folyamatában.

Közepes káosz

Ennél is érdekesebb az, amit a regnáló városvezető társaságon belül zajlik, miután elvesztették a többségüket a közgyűlésben, Péterffy pedig magára maradhat ősztől. 2019-ben még 17-en voltak, az erőfölényt kihasználva pedig a helyi ellenzéket igyekeztek elnyomni, az ellenőrzési szerepkörüket elvenni. A választási eredmény még nem végleges ugyan, de az eddigi adatok szerint mindössze 9 helyet szereztek meg. Már írtunk arról, hogy a Demokratikus Koalíció a Tisza Párt megjelenése előtt a legerősebb ellenzéki erőnek tarthatta magát, de országosan az EP-választáson is gyengébben szerepeltek, Pécsen pedig mindössze két főt delegálhatnak a közgyűlésbe a baloldali koalíción belül. Barkóczi Csaba fideszes képviselő szerint ezért Sajgó György momentumos képviselőt kezdhetik el győzködni, hogy adja át a helyét egy DK-snak, ami akár további szakadással is járhat.

Nagyobb káosz

Ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a 15. egyéni választókörzetben, ahol jelen állás szerint szavazategyenlőség miatt akár megismétlődhet ősszel a választás, már azért lobbizhatnak a polgármesternél Gyurcsány Ferenc párttársai, hogy az időközi megmérettetésen a városrész eddigi képviselője, a jobbikos Fürj Csaba helyett egy DK-s jelölt indulhasson.