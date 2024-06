A Strabag nyerte el azt a tendert, amelynek keretében jelzőlámpás csomópontot kellene kiépíteni Pécs nagyárpádi városrészében, ahol az 57-es úton való átkelés segítenék elő a gyalogosok számára, illetve az ottani lakosok autós közlekedését. Ehhez három zebrát alakítanának ki, valamint olyan balra kanyarodó sávokat, amikkel biztonságosan lehetne lekanyarodni a főútról jelzőlámpás irányítás mellett. A kereszteződés építési programjának részét képezi az útburkolat felújítása és részbeni kiszélesítése, valamint a csapadékvíz elvezető csatornák kialakítása, a járdák és kapubejárók felújítása.

A kereszteződés átalakítását Péterffy Attila önkormányzata intézi

Nagyárpádi kereszteződés: Péterffy "pécsisége"

A pécsi önkormányzat a vállalkozóval 10 hónapos kivitelezési határidőre szerződött le a céggel, amit idén tavasszal megtoldottak még 78 nappal. A Közbeszerzési Értesítőben viszont május 28-án már az jelent meg, hogy további 120 napot adnak a munkálatokra a cégnek.

A szakértői városvezetés egyik ikonikus történetének a lényege, „pécsisége" az, hogy a kivitelező az 57-es út déli oldalán felállította az egyik jelzőlámpa oszlopot a megrendelő pécsi önkormányzat által biztosított kiviteli tervekben meghatározott helyre, de az E.ON azonnal el is bontatta, mert az a magasfeszültségű vezeték védőtávolságán belül helyezkedett el. A szolgáltató kérte a tervek újratervezését, de az önkormányzat szerint állítólag az E.ON korábban hozzájárulását adta a tervekhez.

Mindenre idő kell

A közlekedőket ez aligha vigasztalja, hiszen még az új tervek engedélyeztetésére is idő kell:

a Tettye Forrásház Zrt.-nek ügyintézési határideje 30 nap,

illetve az E.ON ügyintézési határideje további 30 nap,

illetve a vállalkozó részére további 60 nap szükséges.

Azzal magyarázkodnak, hogy a nem várt plusz feladatok a tervezési időszükséglete előre nem volt látható, nem volt megbecsülhető az újratervezés és az új közműegyeztetés az új tervekhez.

Mindenesetre attól a novemberi naptól – 2023.11.10-től – kezdve, amikor elbontatták az oszlopot a mai napig eltelt több, mint kétszáz nap és több, mint fél év.

A Péterffy-éra kivitelezői remeklései közé tartozik az is, amikor a Szigeti úton pár száz méteres útszakasz átépítése, és a kerékpárút kialakítása több mint fél évig tartott, miközben több ezren bosszankodtak naponta a dugókban. A Péterffy-féle útépítés során volt, hogy hetekig alig lézengtek a munkások a lezárt útszakaszon, ha meg dolgoztak, akkor is csigatempóban haladt a munka. Szintén a polgármester aláírásával és megbízásával történt meg a Megyeri úton az is, hogy kiástak egy hatalmas gödröt, majd azt otthagyták hónapokig. De kevesen emlékeznek arra is, hogy már Péterffy Attila önkormányzata vette át a Mártírok úti építkezést is, ahol aztán később újra fel kellett bontani az utat. Ha már bontás: a jelenlegi polgármester volt az, aki megrendelte az alig néhány évvel ezelőtt elkészült Nagy Imre út felbontását, majd pedig másokra kezdett el mutogatni ez ügyben is.