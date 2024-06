Ahogy már hónapokkal ezelőtt megjósoltuk, bár mindenkire, még a pécsi baloldal kedvenc ügyvédjére, Bodnár Imrére is vonatkoznak a törvények, úgy tűnik, hogy mégsem sikerült azt maradéktalanul betartani és nem adták le a pénzügyi beszámolót időre. Lapunknak ugyanis a bíróság részéről is nyilatkoztak a pécsi klón-ügy főszereplőjének, dr. Bodnár Imrének az egyik szervezetéről.

A klón-ügy részletei még nem teljesen világosak

Forrás: Magyar Nemzet

A Pécs Törvényszék részéről megkeresésünkre közölték, hogy a civil szervezeteknek minden gazdasági évet követő ötödik hónap utolsó napjáig kell mérlegeiket, előző évről szóló pénzügyi beszámolójukat leadniuk. Mint azt megtudtuk, a szóban forgó egyesület beszámolója majdnem két héttel az említett határidő után sem fellelhető a bíróság oldalán található és nyilvános adatbázisban. De miért is lényeges ez, és mi az a pécsi klón-ügy?

A pécsi klón-ügy

A 2019-ben Péterffy Attila és a baloldali pártemberei a Mindenki Pécsért Egyesület égisze alatt indultak a választáson, aztán a pozíciókon és a pénzügyi hatalmon civakodók összerúgták a port, és Péterffy és a Mindenki Pécsért Egyesületet szakított, aminek következtében legutóbb már külön indultak. A szakítás után aztán a baloldali közgyűlési frakció a Pécs Jövője Egyesület nevét kezdte el használni, amelynek irányítását a baloldal számára kudarccal végződő 2022-es parlamenti választás után dr. Bodnár Imre ügyvéd vett át. Bodnárról pedig köztudott, hogy 100 millióba kerülő "átvilágításra" kapott megbízást Péterffytől, de aztán a teljesítési igazolásokat a munkáról már nem mutatták be az illetékes bizottságnak.

Bodnár aztán ebben az esztendőben, éppen a választás előtt egy teljesen hasonló profilú, szó szerint azonos célokat kitűző szervezetet hozott létre néhány betű eltéréssel: a Pécs Jövőjéért Egyesületet, aminek égisze alatt indultak a választáson baloldaliak, s végül el is bukták a közgyűlési többséget. Az eredeti Pécs Jövője Egyesületet pedig A Város Jövője Egyesületre keresztelték át.

Mire kellett a klónszervezet?

Már az év elején megírtuk, hogy az egyesületek ilyen megduplázása, klónozása első körben teljesen értelmetlen tűnik, hiszen miért is lenne szüksége a bárkinek is arra, hogy tartalmilag egy teljesen ugyanolyan, ám jogilag más szervezetet hozzon létre, hacsak nem az, hogy valami fontos dolgot elrejtsen, vagy trükköt vessen be? Nos a lépéssel a baloldaliak "tiszta" szervezettel tudtak elindulni,