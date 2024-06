– Az elmúlt hetekben kaptunk tájékoztatást arról, hogy a város teherforgalmát átvevő kelet-nyugat összekötő út megépítésére megnyílik a lehetőség – mondta el Kővári János.

– A kormánydöntés megszületett, a közbeszerzés is lebonyolodott a tekintetben, hogy a tervezési szakasza elindult ennek az összekötő útnak, amely a város teherforgalmának nagy részét lejjebb tudja majd helyezni egy ipari övezetbe.

– A másik jó hír, a Balaton és Kaposvár között kialakított gyorsforgalmi út, a 67-es út folytatásaként létrejövő, Kaposvár-Szigetvár közötti kétszer kétsávos gyorsforgalmi út is megépülhet a jövőben, közbenjárásunkra megszületett az erre vonatkozó koörmánydöntés is – mondta el Kővári János, aki nagy szerepet vállalt az út megépítéséért való lobbizásban két évvel ezelőtt az országgyűlési választási kampány idején.

– Ha pedig az M60-as út Pécstől Szigetvárig tartó szakasza megépül, amelynek már építési engedélye van, akkor ezek összekötésével gyakorlatilag nem csak a Balatont lehet majd elérni egy óra alatt, hanem Pécs Kelet-Nyugat irányú gazdasági kapcsolatai jelentősen javulhatnak – hangsúlyozta.

Turisztikai és gazdasági előrelépést is ígér a két összekötő út Baranyában



– Mindkét út megépítése rendkívül fontos Pécs számára. Az egyik a belső forgalom, a belváros megkönnyebbülésére egy teljes szerkezeti átalakításra ad lehetőséget, a másik pedig Pécs gazdasági lehetőségeit javítja, amely a befektetőket is pozitívan befolyásolhatja majd – tette hozzá.

Dévényi Sándor szakértelme is végigkísérte a munkát, a nyomvonal egyeztetésen is részt vett, s már 30 évvel ezelőtt is ő tervezte meg a Balatont és Pécset összekötő autópályát.

Dévényi Sándor elmondta, a pécsi, Kelet-Nyugati irányú út a pécsi völgyben vezetne, a Pécsi-víz mellett. Nemcsak az lenne a feladata, hogy elvonja a forgalmat a belvárosból és a Kertvárosból, hanem a város két részét is összekapcsolná.

– Az M67-es utat illetően pedig örömmel vettük, hogy Szita Károly kaposvári polgármesternek sikerült kijárni, hogy a Balatontól Kaposvárig megvalósulhasson az összekötő szakasz. Most a mi feladatunk, hogy Kaposvártól Pécsig az út megvalósuljon.

A tervezésre kiadták a megbízást, várjuk a tervek elkészülését és az anyagi források előteremtését, melyhez Pécs városának elengedhetetlen lesz az aktív közreműködése – fogamazott Dévényi Sándor.