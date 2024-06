A megállapodás keretében a PTE Virológiai Nemzeti Laboratórium, valamint a University of Life Sciences „King Mihai I”, Temesvár kutatói tudásbázisuk egyesítésével egy olyan, évek óta problémát okozó kérdés megoldására vállalkoznak, amely nem csak a tudományos életben hozhat áttörést, hanem piaci hasznosulással is járhat. Hiszen olyan jelenséget vizsgálnak, amely a most elérhető, szopornyica megbetegedés elleni állatorvosi vakcinák hatékonyságát növelheti.

Az együttműködés első lépésekén a két egyetem szakemberei a Virológiai Nemzeti Laboratóriumban fejlesztett vírusgenomikai eljárással térképezik fel a különféle kimenetelű megbetegedések hátterében álló vírustörzsek genetikai állományát. Emellett más, az Európai Unió keleti és déli határain megjelenő egzotikus, határokon átterjedő állatbetegségek vizsgálata is kiemelt szerepet kap a közös projektben. Ilyenek például a ragadós száj- és körömfájás, a kiskérődzők kártevője, a juh- és kecskehimlő, a bőrcsomós betegség és különféle kullancsok és szúnyogok által terjesztett vírusok. A vizsgált betegségek elleni közös küzdelem elősegítheti az Európai Unió betegségvédelmi intézkedéseit, ezzel megelőzve a súlyos gazdasági hatásokat.

A Virológiai Nemzeti Laboratórium rendelkezésére álló kimagasló kutatási facilitás lehetőséget biztosít a 3. és 4. kockázati csoportba tartozó vírusok komplex vizsgálatát, az új kórokozók kimutatásáról és azonosításáról kapott eredmények pedig növelik majd a nemzetközi együttműködés keretében megvalósuló tudományos publikációk számát. Az együttműködés célja a VNL infrastrukturájának regionális hasznosulása, a teljes régió jobb járványvédelmi készültségének megteremtéséhez.