A júniusi hónapban nyílik a levendula, melynek illatát sokan szeretik, szívesen is szedik. Ám nem kell ezért több kilométereket utazni, hisz Baranyában is vannak levendulamezők, a héten is lesz alkalmuk a növényt kedvelőknek több helyen is részt venni szervezett szüreten.

A levendula lehet az egyik legjobb illatosító a lakásban

Fotó: © Cseh Gábor

Baranyában is sláger a levendula

A hétvége is bővelkedni fog szüretben, szombaton és vasárnap is utazhatunk több baranyai településre szedni. Magyarszéken egy 2000 négyzetméternyi területen fekvő levendulaültetvényen már június első hétvégéje óta szervez a Lavender Hill Mecsek szüretet. Aki Pécs közelében maradna maradna, annak a Magyari levendulás is kiváló választás Hirden. Itt szintén szombaton és vasárnap is van lehetőség szedni.

Mindkét helyszínen saját készítésű szörpökkel, ajándéktárgyakkal is készülnek, a növényt kizárólag a helyszínen vásárolt arató táskába lehet szedni. Figyelnünk kell a méhekre is a földeken, hisz nem csak mi emberek szeretünk a nyugtató hatású levendulák közelében lenni. A levendulából nagyon finom méz készül, de itthon inkább a belőle készült szörp a divatos fogyasztási formája a növénynek.

Miért szeretik ennyien?

A napsütést kedvelő levendulának nem kell különösebb figyelem, de a napsütés mellett jó vízelvezetésű talajra is szüksége van. A túl nedves földön a gyökerei rothadni kezdenek, a virágzás így nem lesz teljesen optimális. A látványra is gyönyörű növény illatával is elkápráztat, nyugtató hatású. Rengeteg párnát és frissítőt készítenek belőle, de relaxáló hatását masszázsolajként is hatékonyan kifejti. Tea formájában is kifejti hatását, de szörpök és sütemények készülnek belőle, itthon leginkább ilyen formákban használjuk fel a levendulát. Látványelemként a lilás és kékes árnyalatú növény tökéletes lehet kertünkben, de cserépben is nevelhetjük levendulánkat, amihez homokot és kavicsot keverve biztosítjuk a szükséges vízáteresztést a levendula földjének.