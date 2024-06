A Magyar Vöröskereszt kiemelt figyelmet fordít az egészségfejlesztésre, így a tudatos családtervezésre és a családi életre nevelésre is. Az Országos Csecsemő- és Kisdedgondozási Verseny célja, hogy a fiatalok minél több ismeretet szerezzenek a témában, felkészülten nézzenek a családalapítás elébe, és segíthessék barátaikat, ismerőseiket is hasonló helyzetekben.

A Magyar Vöröskereszt versenyén remekeltek

Fotó: Laufer László

A versennyel kapcsolatos sajtótájékoztatón Udvaros Renáta, a Magyar Vöröskereszt Baranya Vármegyei Igazgatója elmondta, hogy a versenyzők délelőtt 9 órakor indultak a körpályán és egymás után keresik fel a helyszíneket. Kardos István, a Magyar Vöröskereszt Főigazgatója hangsúlyozta, hogy a szervezetnek nagyon fontos célja a közösségteremtés.

– A legkisebb közösség a család, s hogyha a családi életre tudjuk felkészíteni a fiatalokat és erre adunk teret egy verseny formájában akkor az egy olyan módja az ismeretátadásnak amely motiváló is lehet. Az a szemléletünk, hogy a közösségteremtést a családi életre való felkészítés körében is megtegyük. Azért is járjuk az országot ezzel a versennyel, mert ezt a tevékenységünket leginkább így tudjuk közel vinni az emberekhez, gyerekekhez. Ahogy ez az Országos Elsősegélynyújtó Verseny tekintetében is így van – fogalmazott a főigazgató.